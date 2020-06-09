【新冠肺炎】牡丹江市一星期檢測逾65萬人　發現19宗無症狀感染者

繼湖北武漢後，黑龍江牡丹江市日前亦進行大規模病毒檢測。據了解，當地在一星期內共完成市區65.8772萬人的病毒檢測，篩查出19名無症狀感染者，檢出率為每一萬人有0.288人是陽性。

據介紹，牡丹江市的病毒測工作以行業和城區結合的方式實施，檢測費用由政府統一調配。為順利推進核酸檢測工作，牡丹江市對排查中發現病例的處理流程做好應對預案，將在第一時間進行隔離、開展流調、快速排查密切接觸者。同時，各採集點均有作周密部署，確保現場秩序平穩和待檢群眾安全。

黑龍江牡丹江市日前進行大規模病毒檢測。（微博）

黑龍江省衛健委二級巡視員劉彥誠指，該19名無症狀感染者中，男性佔56.67%，女性佔43.33%，年齡最小只有5歲，最大則有70歲。其中有5人的職業是裝修從業人員，根據病毒檢測及血清學檢測結果推斷，他們因有業務往來，幾乎每天都在某固定場所進行聚集，有共同喝茶、吸煙和聚餐等行為，存在流行病學關聯性，有一定的傳染性。

此外，牡丹江市在人群病毒檢測全覆蓋基礎上，亦有對環境進行重點抽檢，對市區生活飲用水和環境物體表面新型冠狀病毒進行監測，商超、公交、理發店、銀行、飯店、農貿市場等38個聚集場所共100份環境取樣，檢測結果均為陰性。

（綜合報道）