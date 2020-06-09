新冠肺炎｜繼武漢及牡丹江市後　湖北鄂州將展開大規模病毒檢測

繼湖北武漢市、黑龍江牡丹江市後，湖北鄂州市亦在周一（8日）發布通告，宣布將在6月11日至17日對全市未進行病毒檢測的人員，集中進行病毒檢測篩查。

此外，在集中檢測期間，自願自費進行病毒檢測的人員，費用會由政府補貼一半。