新冠肺炎｜繼武漢及牡丹江市後　湖北鄂州將展開大規模病毒檢測

撰文：葉琪
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繼湖北武漢市、黑龍江牡丹江市後，湖北鄂州市亦在周一（8日）發布通告，宣布將在6月11日至17日對全市未進行病毒檢測的人員，集中進行病毒檢測篩查。
此外，在集中檢測期間，自願自費進行病毒檢測的人員，費用會由政府補貼一半。
武漢市早前已完成大規模病毒檢測，涉及近千萬人，共發現300名無症狀感染者。（中新社）
通告指，具體而言，3月25日後未進行病毒檢測的八類人員，會由屬地及行業主管部門牽頭安排，以做到「應檢盡檢」。其它人員則會按「願檢盡檢、能檢盡檢」的原則由個人報名，屬地安排檢測。
八類人員分別為：
所有發熱疑似病人及發熱留觀病人的密切接觸者，集中或居家隔離人員，新住院患者及其陪護人員；
境外入（返）鄂州人員；
疫情期間留居武漢，解封後來鄂州人員，以及從其它疫情中風險以上地區來鄂州人員；
各類學校教職員工、復學學生，各類醫療衛生機構醫務人員；
復工復產人員；公共交通工具、大型商場超市、大中型餐飲服務企業、集貿市場、窗口單位等公共場所服務人員；
疫情期間參與社區新冠肺炎防控的一線人員；
養老院、精神病院、兒童福利機構、羈押場所等特殊場所新進人員。
內地有多一地展開大規模病毒檢測。（資料圖片／中新社）
通知又強調，各地各行業主管部門要認真組織實施，對「應檢盡檢」及自願檢測人員進行全面摸底，登記造冊，細致做好病毒檢測篩查計劃，在規定時間內完成病毒檢測任務。各檢測機構必須如實上報病毒檢測結果，不得瞞報、漏報、遲報。
（綜合報道）