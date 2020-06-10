因疫情關閉近5個月　美駐武漢領館擬重啟　網民：先隔離4周

據美國有線電視新聞網（CNN）周二（9日）報道，因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發而關閉近5個月的美國駐武漢總領事館即將重啟。 報道發出後，一度躍為微博熱搜榜首，但不少網民紛紛留言表態「不歡迎」，要求中國政府規定想回武漢的美國外交人員必須先隔離28日。

武漢1月23日宣布「封城」後，美國即時關閉了駐武漢總領事館。（中新社）

CNN報道引述一份國務院發給國會的通知稱，計劃在6月22日或前後恢復駐武漢總領事館營運，但仍可能隨時根據情況修改時程。通知指出，目前正處在美中關係的關鍵時刻，美國在中國配置外交人員至為重要。通知還稱，目前在中國（尤其是湖北），疫情已經好轉到一定程度，重啟領事館是合適的。

今年1月23日，武漢宣布因疫情「封城」後，美國駐武漢總領館隨即宣布休館。而後，美國宣布啟動首架撤僑專機，與一家運輸公司簽訂合同，從武漢總領館撤離大約30多位外交官及家屬。外交部發言人華春瑩當時回應，中方根據國際慣例，依照中方有關防疫規定作出相應安排，提供必要協助和便利。

疫情防控最嚴格的首度北京周二（9日）起開放來往武漢的民航復飛。圖為武漢天河機場。（資料圖片）

美國駐武漢總領事館一路關閉至今已139日，而美國於北京的大使館及駐成都、廣州、上海、瀋陽總領事館，均於疫情趨緩後陸續恢復營運。

此外，美國亦正在考慮讓其在世界各地的外交人員返崗。目前，美國在全球的使領館都相繼進入復工階段，97個城市處於復工第一階段（恢復40%工作人員）；35個城市處於第二階段（恢復40%-80%)。

據內地官方通報，武漢自5月18日以後未再新增確診病例。武漢5月曾對全市989萬居民進行核酸檢測，最後檢出300名無症狀感染者，沒有確診病例；官方強調這些無症狀感染者的檢體都未培養出「活病毒」，不具傳染性。疫情防控最嚴格的首度北京周二（9日）起亦開放來往武漢的民航復飛。

美國駐武漢總領事館現館址位於江漢區新世界國貿大廈I座47樓。（網上圖片）

對於美國駐武漢總領館重開，不少內地網民質疑，當初武漢發生疫情，駐武漢總領事館第一個跑路，現在美國疫情嚴重，難道又想回來傳播病毒；還有人反問：「武漢可是疫情中心啊，你美國重啟使館不是自打臉嗎」。但也有人表示理解，認為美國在武漢疫情嚴重時關閉領館是正確決定，疫情好轉後重啟亦並無不妥。

美國駐武漢領事館位於車站路的舊址，是一棟紅色磚牆、具有巴洛克風格的建築，今為武漢市人事局使用。（網上圖片）

美國在武漢設置領館的歷史最早可追溯自1861年，曾於二戰期間短暫作為駐華使館使用，直到1949年關閉。中國大陸與美建交後，1981年簽訂互設領館協定，美國駐武漢總領事館於2008年重開，現館址位於江漢區新世界國貿大廈，領區範圍包括華中地區的湖北、湖南、江西和河南4省。

（綜合報道）