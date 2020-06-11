國台辦主任劉結一：民進黨變本加厲勾連外部勢力　必須懸崖勒馬

國台辦主任劉結一周三（10日）表示，民進黨當局和「台獨」分裂分子變本加厲勾連外部勢力，不斷挑動兩岸對立、滋釁生事，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。民進黨當局必須懸崖勒馬。 他強調，希望廣大台胞秉持民族大義，堅決反對「台獨」，共同制止民進黨政府和「台獨」分裂分子把兩岸關係推向危險邊緣，把台灣同胞推進災難深淵，堅定投身推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程的事業。

據國台辦官方微博消息，劉結一應邀出席全國台灣同胞投資企業聯誼會第5屆第2次會員代表大會發表講話時作上述表態。

兩岸關係趨冷的當下，劉結一再次呼籲民進黨懸崖勒馬。（國台辦官網）

他又表示，1年來，全國台企聯新一屆理監事會秉持協會宗旨，積極創新會務，熱忱服務台企。疫情發生後，團結帶領廣大會員和台商台企投入疫情防控和復工復產復市，為協助台商台企渡過難關、保持發展勢頭作出積極貢獻。

劉結一說，疫情發生以來，大陸各級台辦積極幫助台胞台企做好疫情防控和復工復產，台胞台企以各種方式踴躍參與、支持大陸疫情防控工作。大陸經濟韌性強勁，穩中向好、長期向好，將為台商台企在大陸發展提供廣闊空間、更多機遇。

劉結一指民進黨政府變本加厲勾連外部勢力，不斷挑動兩岸對立、滋釁生事。圖為5月20日，蔡英文宣誓就職第17屆民進黨主席。（中央社）

劉結一指出，中共中央、國務院近期關於加快完善社會主義市場經濟體制、推進西部大開發形成新格局、推動海南自由貿易港建設等決策部署，持續把改革開放推向更高層次、更高階段，將為台商台企在大陸發展提供廣闊空間、更多機遇。大陸持續優化營商環境，接連出台減稅降費、支持製造業高質發展等政策措施，為台商台企在大陸更好發展提供精準有力支持。

（國台辦微博）