博納影業副總裁黃巍墮樓亡　公司稱其因身體原因長期失眠心情壓抑

內地民營影視企業博納影業副總裁黃巍於10日凌晨墮樓身亡，終年52歲。周四（11日）晚間，博納影業發聲明指出，黃巍因身體原因長期失眠、心情壓抑，於2020年6月10日0時許在北京市朝陽區墜樓身亡。經警方調查，已排除刑事案件嫌疑。

博納影業集團官方公眾號發布訃告。（網上圖片）

綜合內媒報道，有市民周三凌晨目擊有人在北京悠唐購物中心墮樓，隨即報警。警方到達現場後確定墮樓男子為黃巍，當時已無生命跡象。周三下午，博納影業集團官方公眾號發布訃告。

據介紹，黃巍自2009年1月至今任博納影業副總裁，黃巍成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳戲院，擁有深厚的戲院投資、建設和管理經驗，擁有15年以上戲院產業從業經驗。

此外，他也是中國電影發行放映協會影院分會副會長，曾任職於星美傳媒集團，任星美影院投資發展有限公司董事長兼總經理、中影星美電影院線公司董事。現任北京大學國際經濟研究所特約研究員、中經聯盟常務理事、商業地產委員會副主席、中購聯商業地產專家委員、亞太不動產學院特約講師、二十一世紀商業地產研究院特邀研究員、銀泰大學特邀講師。

對於黃巍離世，博納相關工作人員表示，「希望我們每個人都應抱著最大的善良，一起來面對這一艱難的時刻。」博納影業集團消息稱，黃巍治喪委員會由博納影業創始人于冬擔任組長。

周四（11日）晚間，博納影業發聲明指出，黃巍因身體原因長期失眠、心情壓抑，於2020年6月10日0時許在北京市朝陽區墜樓身亡。經警方調查，已排除刑事案件嫌疑。

內地獨立電影導演與編劇賈樟柯周三在微博轉發黃巍逝世的消息，並稱是「行業之悲」。隨後他發文稱，「應該考慮影院復工復產了。北京重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，全國大部分業態已經開放。有的電影企業日虧損100萬，100萬影院從業者需要生存啊。」

黃巍的死訊也引起內地網民熱議，有人懷疑與戲院受新冠肺炎疫情影響未開業有關，指影視行業壓力太大。許多網民都留言表示：「電影行業受疫情的影響太大了」、「戲院什麼時候才能回復正常啊」。也有人反駁稱，還沒有官方具體原因，不應該隨意猜測，指責上述網民只是在「帶風向」。

此外，抗美援朝戰史學者、實名認證為「鐵原大血戰名將蔡長元之子」、中共紅二代「蔡小心」在個人微博也轉發了黃巍離世的消息，並附上評論稱「唉，都是香港投資人逼死的，我不能說的再多了，走好」。

據悉，原計劃在農曆新年檔上畫的《唐人街探案3》《姜子牙》等七部電影紛紛宣布撤檔，戲院陸續開始停業，內地戲院已關閉了140天左右。從生產製作到發行放映，電影業陷入停擺。

博納影業集團總部位於北京市朝陽區，主要投資香港導演執導的中港合拍片。公司成立九年以來發行了150餘部影片，累計票房超過15億人民幣，連續五年佔內地市場份額的20%。（資料圖片）

據《中新網》報道，近日中國電影家協會發布《電影院生存狀況調研報告》顯示，今年第一季度全國總票房22.38億元（人民幣下同），按年下降88%。據受訪187家戲院提供的數據，第一季度每間戲院平均收入為34.45萬元，平均運營成本為117.9萬元，全部戲院從2月開始已入不敷出。截至5月底，將近半數的戲院賬上資金不足，現金流告急；42%的戲院認為自己有「關門大吉」的風險；只有10%的戲院有可能轉手繼續經營。

3月中下旬，內地部分影城曾短暫開放，有523間戲院復工，但很快迎來暫不復業的「急刹車」。4月底，國家電影局預估，受疫情影響，全年票房損失將超過300億元。

內地疫情防控形勢逐漸好轉後，5月8日，國務院印發《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》，其中提到，可以「採取預約、限流」等方式，開放「影劇院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所」。

之後，陸續有防控指南與補貼政策出台，但一個多月過去，內地戲院仍然沒有等來全面復工的消息。除了資金是否夠足、能不能迎來「報復性觀影」的憂慮，影城開業面臨的困難還在於沒有片源。

（綜合報道）