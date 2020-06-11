港版國安法｜香港互聯網是否受限制？外交部：細節待立法後才明確

「港版國安法」立法在即，不少人關注條文內容。美媒《彭博社》周四（11日）向中國外交部提問，涉港國安立法是否會對香港的互聯網進行限制，中方是否會出於維護國家安全而禁止一些手機應用或網站在香港使用？

2020年5月28日，全國人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港版國安法」。（路透社）

對此，外交部發言人華春瑩回應稱，這問題非常具體，全國人大已經就建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制作出決定，具體內容細節有待立法程序結束後才能明確。現在可以明確的是，涉港國安立法針對的只是極少數嚴重危害國家安全的行為和活動。

全國港澳研究會副會長劉兆佳早前受訪時表示，國家安全立法是永無止境的過程，過去可能是針對間諜等事件，但近年在其他範圍已有人提出國家安全問題，例如網絡安全、技術、金融等項目，如有需要，未來亦會就這些範疇的國家安全漏洞立法。

另外，此前傳出，由內地官方背景人士組成的「香港邁向明天關注組」，邀請一批法律學者輯綠了《香港國家安全立法釋疑（20問）》小冊子，其中明確寫出「香港市民可以如常使用Facebook、Instagram、Whatsapp等社交媒體和通訊工具，通信自由、言論自由等權利完全可以得到保障」。

（綜合報道）