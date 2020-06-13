新冠肺炎｜北京市政府深夜開會落實防疫　豐台區負責人遭嚴肅批評

北京接連出現多宗新型冠狀病毒本土確診病例，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組臨時在周五（12日）晚上召開會議，會後市委書記蔡奇、市長陳吉寧代表市委、市政府約談涉事的豐台區區委、區政府主要負責人，提出嚴肅批評，要求迅速向新發地批發市場派出工作組，確保各項防控措施落實到位，堅決遏制疫情擴散蔓延。

新發地批發市場暫時休市。（微博）

會議指出，北京的情況再次提醒常態化疫情防控一刻都不能放鬆，要進一步落實「四方責任」，堅持「三防」、「四早」、「九嚴格」， 堅決果斷處置，科學、精准、有效抓好防控，切實切斷疫情傳播途徑，決不能讓來之不易的疫情防控持續向好形勢發生逆轉。

會議並強調要外防輸入，既要嚴格入境進京人員管控，也要加強入境貨機管理和入境貨物檢驗檢疫，「將新發地批發市場作為流調溯源的重中之重，派駐工作組，加強疫情防控」。要根據流調和溯源情況，對新發地批發市場采取果斷措施。擴大流調檢測範圍，對市場所有人員進行病毒檢測，對周邊場所進行全面排查。加強肉類、海鮮、果蔬等貨物的監測監管，掌握來源及流向。做好保供穩價工作，制定詳細工作方案，確保市民生活不受影響。

新發地批發市場牛羊肉大廳已被封閉。（微博）

會議同時提到各醫療機構要提高防控等級，加強發熱人員篩查，嚴防院感。確診病例所在轄區要嚴格落實管控措施。所有密切接觸者一律進行集中醫學觀察。各區對轄區內農副食品批發市場進行環境、食物採樣檢測，對餐飲場所、零售市場、農貿市場、超市等展開食品安全大檢查。對當前防控策略措施從嚴把握，跨省旅游團、體育賽事等暫停，未復課的小學一二三年級暫緩復課。做好宣傳引導，及時發布訊息，回應社會關切，消除社會恐慌心理。