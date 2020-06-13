新冠肺炎｜北京新發地市場：45人病毒檢測陽性　40個環境標本陽性

新冠肺炎疫情持續，北京周五（12日）新增6宗本土確診病例。目前這些本土新增病例感染源頭尚未確定，不過均確認與豐台區的新發地農產品批發市場有關。早前有消息指，該市場在切割進口三文魚的砧板上，檢測到有新型冠狀病毒。 針對新發地市場的情況，北京在周五進行大規模病毒檢測，結果在市場內有45人咽拭子病毒測試呈陽性反應，同時40個環境標本亦呈陽性。此外，北京海淀區的一個農貿市場亦有發現一人陽性，是與新發地確診病例的密切接觸者。 另最新消息指，鄰近的遼寧省在周五新增2宗無症狀感染者，均為北京確診病例的密切接觸者。

在新發地市場從業人員有45人的咽拭子病毒測試為陽性。（環球網）

北京在13日（周六）舉行疫情防控新聞發布會，據市疾控中心副主任龐星火指，針對北京市近期的疫情，市區疾控中心在周五已安排專業人員在全市展開農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本共5424份，經病毒檢測後發現新發地市場有40個環境陽性標本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

至於從業人員的主動篩查，經對1940名市場從業人員進行病毒檢測後，在新發地採集到的517件樣本中，有45人的咽拭子病毒測試為陽性，至於海淀區的一個農貿市場亦有發現一人是陽性，是與新發地確診病例的密切接觸者。龐星火指，上述46人目前沒有臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

新發地市場同時亦發現有40個環境陽性標本。（中新社）

龐星火提到，除了一宗確診病例曾經離開北京外，其餘6宗病例近兩星期都沒有出京史，亦無境外人員、湖北人員接觸史。經流行病學調查，所有確診病例均有新發地市場活動史，加上通過採集確診病例相關的外環境標本有陽性，初步判斷確診病例可能是接觸市場內受污染的環境，或接觸到受感染人員而傳染發病，後續不排除出現續發病例的可能。

（綜合報道）