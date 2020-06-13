新冠肺炎｜北京45人咽拭子陽性具傳染力？專家：需等抗體檢測結果

北京新冠肺炎疫情反覆，三日內新增9宗本土確診病例，多數患者的活動軌跡涉及新發地農產品批發市場。此外，該市場目前發現有45名從業人員的咽拭子病毒檢測呈陽性反應。 武漢同濟醫院感染科主任宋建新分析，需要再結合抗體檢測結果來判斷，45名核酸陽性者處於疾病的哪個階段，從而判斷是否具傳染力。 中南大學湘雅醫院感染中心主任、國家衛健委專家組成員吳安華則建議，北京居民即日起應停止聚集性活動，包括聚會、聚餐和聚集等活動。

新發地市場牛羊肉大廳已被封閉。（微博）

據宋建新介紹，咽拭子陽性就代表核酸檢測陽性，說明這45人體內攜帶新冠病毒。但攜帶的病毒是否具有傳染力和致病力，還需要進一步進行抗體檢測。他表示，最近在武漢檢測出的300多名無症狀感染者，體內攜帶的病毒不是致病性的活病毒，因此不具有傳染力。

據悉，新冠IgM和IgG抗體檢測作為新冠臨床確診標準寫入了「新型冠狀病毒肺炎診療方案(第七版)」，IgM抗體陽性是近期感染的標誌，IgG抗體陽性表示感染時間較長或既往感染。

宋建新分析，「如果經過核酸檢測後，患者出現IgG抗體陽性，那患者有可能是在新冠肺炎的恢復期。如果出現IgM抗體陽性，那患者可能是在發病期或者潛伏期，這樣的患者具有傳染力。不過一般在患者感染的第7天或發病的第3天能夠檢測出IgM/IgG抗體，具體情況可能需要再等等看。」

圖輯｜新發地批發市場被關閉：

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至於是否會爆發新一輪疫情，宋建新認為應該不會，他指內地現在的防疫系統完善，發現病例、立即隔離以及進行流行病學調查，密切接觸人員立即隔離，就不會造成大規模的傳染病流行。但此階段出現局部聚集性病例或者散發病例都是有可能。

中南大學湘雅醫院感染中心主任、國家衛健委專家組成員吳安華表示，目前北京確診的咽拭子陽性患者雖然多為無症狀感染者，不能代表未來不會表現出症狀，可能是潛伏期，病毒傳染性需待流調結果確定，而無症狀感染者同樣具有傳染力。

吳安華建議，保持社交距離1米以上，密切關注自身身體狀況，有問題及時發熱門診處理。他說，無論是醫療資源還是疫情防控的經驗，相信北京都有能力做好疫情控制，居民沒必要過度恐慌。

（健康時報）