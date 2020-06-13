【新冠肺炎】武漢北京疫情爆發地皆涉海鮮市場　專家分析箇中原因

北京新發地農產品批發市場爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，場內至少45名從業人員及40份環境樣本的病毒檢測都呈陽性反應。消息指，檢測人員在市場內切割進口三文魚的砧板上發現有病毒，而三文魚貨源則是京深海鮮市場。 有傳染病醫生就分析，此次北京疫情發生地和湖北武漢疫情的爆發地華南海鮮市場情況存在相似之處，相信與海鮮市場的環境及特性有關。

京深海鮮市場現已被封閉。（中新社）

武漢華中科技大學同濟醫院感染科一名不願具名的醫生認為，海鮮市場的潮濕環境有利於病毒存活，同時海鮮產品大都要求低溫儲存，低溫是適於新型冠狀病毒的生存，故使海鮮市場環境內，病毒的存活時間較其他地方時間為長，傳染人的幾率也更大。此外，海鮮市場人員聚集、人多雜亂，基數大，自然受感染人數的可能亦較大。一旦海鮮產品帶有病毒，與海鮮市場有關的人受感染的可能性也比普通人更大。

新發地市場其中一個陽性環境樣本，是在切割進口三文魚的砧板上發現病毒，以致被認為有可能是三文魚帶有病毒，該名醫生就稱不能排除是病毒跨境來到中國，先是接觸市場的工作人員，藉此得到人體宿主，再導致人與人的進一步傳播，「現有物流高速便捷，進口海鮮從海外到國內，為了保證新鮮，運輸時間有的在一天之內。」

華南海鮮市場是武漢疫情的爆發地。（中新社）

但醫生最後仍然強調，新型冠狀病毒此種新式傳播途徑、存活時間等情況目前還沒有定論，需要等進一步的科學研究，故不能因噎廢食不吃海鮮、肉製品，或者關閉所有無關海鮮市場。

（健康時報）