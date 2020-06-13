【新冠肺炎】官方指北京進入非常時期　國家衛健委派出專家組指導

北京新冠肺炎疫情反覆，兩日內新增7宗確診患者，45人咽拭子病毒檢測呈陽性，均與新發地批發市場關聯。 北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組周六（13日）召開會議，指北京已進入非常時期，要堅決遏制疫情擴散蔓延。會議又提到，國家衛健委已專門向北京派出專家組指導防控工作。

北京近期新增的確診病例，都與新發地市場有關連。（中新社）

會議強指出，要對新發地批發市場封場休市，對周邊居民小區等場所實施封閉式管理，勿出不進。進一步擴大排查範圍，新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要開展人員、環境、食品等檢測，遇有情況果斷處置。在做好環境採樣檢測基礎上，對新發地批發市場進行全面環境消殺和衛生整治。

新發地市場周邊小區居民全部進行核酸檢測

會議強調，要抓好病例流調溯源，擴大流調範圍、擴大對相關人員的醫學觀察範圍、擴大核酸檢測範圍、擴大採樣範圍。核酸檢測要做到應檢盡檢、願檢盡檢。對新發地批發市場內人員和周邊小區居民，全部進行核酸檢測，並實施醫學觀察措施。5月30日以來與新發地批發市場有密切接觸的人員要主動向單位和社區報告，並到醫療衛生或檢測機構進行核酸檢測。

2月19日，北京市民在新發地市場購買肉類食品。市場內的工作人員及顧客都戴上口罩。（路透社）

會議又提及，國家衛生健康委專門向北京派出專家組指導防控工作，要在專家組指導下，加強疫情形勢分析研判，有針對性地做好防控工作。國家衛生健康委副主任、專家組組長曾益新及專家組成員出席會議。

會議稱，「北京已進入非常時期。要痛定思痛，深刻吸取教訓，時刻繃緊疫情防控這根弦，按照統一部署，堅決果斷處置，堅決阻斷疫情傳播渠道，堅決遏制疫情擴散蔓延。」

（新京報）