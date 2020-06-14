新冠肺炎・6.14｜瀝源邨祿泉樓環境樣本呈陰性　住戶需再接受檢測

本港新冠肺炎疫情未止，昨天（13日）新增一宗與本地個案相關個案，本港累計個案增至1,110宗。該名確診患者為35歲男子，居於沙田瀝源邨祿泉樓，與群組首名確診女患者為鄰，該幢大廈已有九人確診。 政府專家顧問員之一、港大微生物學系講座教授袁國勇，以及環境局副局長謝展寰昨天下午到祿泉樓視察。袁國勇表示，從最新確診病人發現病毒深入肺部，不排除出現空氣傳播。

【17:25】醫管局表示，截至今日中午12時，過去24小時有六名確診病人出院（個案編號︰1061、1062、1070、1076、1077和1083），至今共有1067名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用644間負壓病房，合共1 199張負壓病床，現時共有39名確診病人分別於七間醫院留醫，其中三人情況危殆（個案編號：595、1084和1100），一人情況嚴重（個案編號：1092），其餘35人情況穩定。

【16:49】衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，沒有錄得新增本地確診個案，本港個案累計仍為1,110宗（包括1,109宗確診個案和一宗疑似個案）。



中心繼續積極跟進祿泉樓群組個案的流行病學調查和防控工作，在第1,110宗個案病人的單位內（包括廁所及廚房），以及祿泉樓天台排氣管採集的環境樣本，經化驗後證實對病毒呈陰性反應。

中心昨日及今日會透過房屋署，向祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次病毒檢測。中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於指定日期（即6月15至17日）提交，以便盡早進行檢測。中心會對不交回樣本的人士，進行強制檢測。

此外，中心亦會安排正在檢疫中心接受檢疫的祿泉樓10號及12號單位居民，在完成十四天檢疫前接受第二次病毒檢測。

【14:25】據了解，今天無新增本地確診個案，衞生防護中心不會舉行疫情記者會。

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【08:00】紅十字會輸血服務中心總監李卓廣表示，疫情下今年2月的捐血量連日持續跌穿300袋關口，最嚴峻時，中心的血庫存量僅足以使用三至四天。而現時中心的捐血量，已回升至以往的七成。

另外，有10名新型肺炎康復者捐贈了血漿，中心共收集得32包血，五名患者已接受血清治療。李卓廣稱，「聽講佢哋體內含菌量跌咗好多，差唔多無晒，都覺得有鼓舞作用。」

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▼沙田瀝源邨群組爆發▼