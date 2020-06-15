浙江槽罐車爆炸｜搜救工作基本結束　遇難人數增至20人

周六（13日）下午，在浙江溫嶺市溫嶺西高速出口附近，一輛槽罐車發生爆炸，導致周邊部分房屋倒塌，過百人傷亡。 最新消息指，現場搜救工作基本結束，目前遇難人數為20人。

救援人員連夜開展搜救工作（按圖放大）：

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《溫嶺發布》6月15日消息，截至2020年6月15日上午7時，槽罐車爆炸事故共造成20人死亡。各醫院在全力救治傷員，其中傷勢較重人員24人，生命體徵平穩。

現場大規模搜救工作已基本結束，後續搜救及各項善後工作正在有序進行中。

事發時一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出（按圖放大）：

一輛疑似私家車的物體從爆炸中心彈出，在空中飛過。（影片截圖）

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據知，事故發生地點為溫嶺市大溪鎮良山村高速公路高架邊，一架槽罐車在匝道中段發生爆炸，炸飛後的槽罐車砸塌路側的一間廠房，並發生二次爆炸，爆炸波及1公里外超市，近匝道的多棟民居、廠房損毀嚴重。

據事發地溫嶺市大溪鎮良山村工作人員表示，村內還有些居民樓受影響，輕則玻璃震碎，較嚴重的有牆面坍塌或出現裂紋，部分村民已被安置到酒店臨時居住。

爆炸發生後現場有人受傷（點圖放大）：