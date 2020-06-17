【新冠肺炎】北京超過35萬人完成病毒檢測　六大類人員將應檢盡檢

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，據北京市衛健委最新消息，自6月11日出現首宗病例後，截至周二（16日）至今，當地在短短一星期內已有共137宗本土確診病例。 防控工作領導小組檢驗檢疫工作組副組長、北京市委組織部副部長張強就在新聞發布會上表示，在6月13日開始，北京已經對35.6萬人進行病毒檢測，未來會繼續對六大類人員應檢盡檢。

張強介紹，北京已經對35.6萬人進行病毒檢測，未來會繼續對六大類人員應檢盡檢。（中新社）

據介紹，上述六大類人員分別為新發地等涉疫市場及涉疫社區相關人員、北京市中高風險街道及鄉鎮常住居民、北京市醫療衛生機構從業人員及公共領域服務人員、已返校學校學生及教職員工、參與重點區域社區防控一線工作人員。張強又提到，北京將在周三（17日）完成對大數據篩查的35.5萬涉疫市場相關人員的檢測工作，對重點行業、重點領域、重點地區人員的核酸檢測工作也在同步進行。

張強又稱，北京目前每日平均病毒檢測採樣約40萬人，呼籲民眾如出現發熱或咳嗽、咽痛等呼吸道症狀，要第一時間到設置發熱門診的醫院進行篩查。

另一方面，北京市商務局二級巡視員王洪存亦有在會上通報市場供應保障情況，提到北京餐飲企業將暫停舉辦婚宴、酒席等群體性聚集活動，各種儀式、發布會、現場展賣等容易造成人員集聚的促銷活動亦一律停辦。至於蔬菜等生活必需品市場供應，王洪存稱情況穩定，經綜合各渠道監測，北京全市主要連鎖商超、社區菜市場供應平穩，秩序良好，市場缺斷貨情況已不斷減少。

王洪存表示，北京全市主要連鎖商超、社區菜市場供應平穩，秩序良好，市場缺斷貨情況已不斷減少。（中新社）

王洪存稱，在6月14日至16日期間，北京共有37間企業的64個門市出現蔬菜缺斷貨情況，在6月14日時缺斷貨的門市有31間，但至16日時只剩下6間，顯示其數量已持續下降。

（綜合報道）