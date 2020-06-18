【中印衝突】印媒揭華軍持狼牙棒　雙方打鬥7小時　士兵墜河凍死

中印軍隊6月15日在邊境拉達克（Ladakh）地區爆發過去50年來最大的軍事對抗，兩國外長於6月17日舉行通話。印度媒體報道，印軍遇上本應已不在該處的解放軍，而且中國軍人手持鐵棒及釀嵌鐵釘的「狼牙棒」。兩軍衝突持續7小時，雙方都有人墜入河中，16日有屍體被打撈上岸。

在中國外交部6月17日發表聲明後，印方也在深夜做出回應，強硬表態稱中方主張是「誇張和站不住腳的」。

中國外交部於6月17日發表聲明稱，中國國務委員兼外長王毅在通話中表示，印方一線邊防部隊於6月15日晚公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，再次跨越實控線（LAC）蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方交涉官兵，引發激烈肢體衝突並造成人員傷亡。印軍的這一冒險行徑嚴重違背兩國協議，嚴重違反國際關係基本準則，中方再次向印方表示強烈抗議。

王毅在通話中要求印方立即停止一切挑釁性舉動，並強調稱印方務必不要對當前形勢做出誤判。同時，王毅強調雙方應按照兩國領導人達成的重要共識，通過既有渠道加強溝通協商，共同維護邊境地區和平與安寧。

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）說明印方的立場，並表示印方願從兩國關係大局出發，同中方推動執行兩國領導人共識，通過對話和平解決邊境地區爭端，緩和邊境地區緊張局勢。

印媒體披露更多細節

印度《印度斯坦時報》6月18日報道，印度外交部於深夜發表聲明，反駁中方的主張是「誇張和站不住腳的」，並表示雙方外長在談話中一直認為，應以負責任的方式處理大局，應真誠執行兩國軍事指揮官6月6日達成的協議。

新德里認為，中方的聲明有意創造兩國新的分歧。這是由於中國外交部在17日舉行的外交部例行記者會上宣讀解放軍聲明稱中方歷來對加勒萬河谷享有主權，但新德里否認這一主張，並認為爆發衝突的加勒萬河谷實際上是雙方對實際控制線（LAC）的看法分歧中最小的地區。

《印度斯坦時報》指出，中方可能有40至45人傷亡。印度軍方官員稱43名中國士兵死亡或嚴重受傷，其中包括一名上校，但該報無法證實這一消息。

中國外交部的聲明則未明確指出兩軍傷亡人數及對加勒萬河谷宣示主權等。

《印度教徒報》在17日的報道中指出，事發時巴布上校（Col. B. Santosh Babu）、比哈爾邦第16團（16 Bihar Regiment）以及一小批無武裝的軍人在視察解放軍後撤，此時他們被解放軍是棍棒及石頭襲擊。

在巴布以及兩名士兵受襲之際，其他士兵加入打鬥，但中方人數太多。混戰持續之際，如印度軍方之前所說，由於他們部分人因暴露在零度以下的環境中，後被河水沖走。

《紐約時報》6月17日報道亦引述印軍披露的、前所未見的衝突過程細節。該報引述兩名印度軍方官員透露，印度軍隊15日放火燒毀中國士兵搭建的帳篷，兩軍隨後爆發衝突。印度軍隊後來遇到一個約有100名中國士兵組成的巡邏隊，他們揮舞着用鐵絲網或釘子鑲嵌的棍棒，即是俗稱的「狼牙棒」。

根據兩軍此前達成的協議，雙方在打鬥中沒有使用武器。一些印度士兵在衝突中被俘，而巴布上校也在衝突中死亡，事件直到16日上午雙方衝突才停止。

報道中引述官員指出，一些印度士兵在黑暗摔下山脊或是墜入加勒萬河之後死亡。《紐約時報》在報道中指出，部分人的死因是「蓄意墜河」。此外印度最初公布死亡人數為3人，惟《印度教徒報》指出，之後增至20人，並指這些人是死於高海拔的「環境狀況」。