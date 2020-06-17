中印邊境再爆發嚴重對峙　俄羅斯對事件表示憂慮

對於中印在拉達克（Ladakh）6月15日晚再次爆發的衝突，以及持續兩週的僵局，俄羅斯方面6月17日作出回應。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）6月17日表示，克里姆林宮對中印邊境事件表示憂慮，但認為雙方能夠自行採取措施避免衝突的情況再次發生。

圖為俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫2017年12月出席記者會（Getty）

俄羅斯衛星通訊社6月17日文章稱，佩斯科夫表示：「我們極為關注中印邊境發生的事件並認為這是令人緊張的消息，但我們覺得雙方有能力採取必要措施來避免衝突再次發生，使地區局勢具有可預見性，保持穩定，成為對人民，特別是對中印人民安全的地區。」

佩斯科夫指出，中國和印度都是俄羅斯的親密夥伴國，在很大程度上都是盟友，都是與俄羅斯關係十分緊密、互惠互利、互相尊重的國家。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）6月17日在Twitter發文稱，印度和中國的軍事代表已經互相聯繫，他們正在討論邊境局勢，並討論降低衝突的措施，我們對此表示歡迎。

《印度時報》6月17日報道稱，多名消息人士透露，4名印度士兵在6月15日晚上與中國軍隊發生暴力對峙後處於病危狀態。6月16日下午，印度軍方發表聲明說，在加勒萬河谷（Galwan Valley）15日晚上發生的一場暴力對峙中，中印雙方都有人員傷亡。印度一方犧牲的人員包括1名軍官和2名士兵。16日晚上，印度軍方又發表聲明說，印度死亡人數增加了17人，共死亡20人。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進6月16日在社交網絡微博上證實，在這次衝突中，中方也有人員傷亡，但中國官方暫未透露具體數字。