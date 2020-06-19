【北京疫情】中疾控向世衛提交北京新發地病毒基因組序列

據中國疾控中心消息，6月18日晚，該中心已通過「新型冠狀病毒國家科技資源服務系統」正式發佈2020年6月北京新發地新冠疫情及病毒基因組序列數據。三條數據來自北京市確診病例基因組序列數據（NMDC60013902-01、NMDC60013903-02）以及環境樣本基因組序列數據（NMDC60013903-03）。 中國疾病預防控制中心同時向世界衛生組織及全球共用流感數據倡議組織（GISAID）提交了新冠疫情及病毒基因組序列數據，向國際社會共用。

6月18日，北京六里橋長途客運站部分售票窗口暫停服務。6月18日下午，北京宣布，自6月19日起，北京市所有省際客運站運營的省際客運班線全部停。（中新社）

新型冠狀病毒國家科技資源服務系統由中國科學院微生物研究所牽頭的國家微生物科學數據中心與中國疾病預防控制中心牽頭的國家病原微生物資源庫共同建設。

新發地發現病毒比歐洲流行病毒「老」

另據中紀委國家監委網站微信公眾號消息，中國疾控中心病毒病所所長助理張勇表示，從基因組流行病學的初步研究結果看，這個病毒是從歐洲來的，但和歐洲當下流行的病毒又有一定差別，比現在歐洲流行的病毒要「老」。

至於病毒究竟是怎麼進來的？張勇表示，這涉及多種可能，如病毒潜伏在進口的冷凍食品當中，在從境外到境內的存儲、運輸期間，病毒因被冷凍沒有發生進化，因此不會發生變異；也可能病毒是在新發地農產品批發市場等陰暗潮濕的環境裏潜伏下來，沒有被消毒、滅菌，在一定時間內突然暴露感染人，導致進化速度變慢。

張勇說，雖然病毒的傳播路徑仍有待更多的證據來證實或證偽，但基因組流行病學初步得出的這一推測，或許能為綜合運用流行病學調查、大數據科技等揭開新發地的病毒源頭之謎提供有益的思路。