【博爾頓新書】再曝習特貿易談判細節　習近平不悦暗示中方底線

美國白宮前國安顧問博爾頓（John Bolton）新書更多內容曝光。其中，他披露美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平2018年舉行峰會時，談判中美貿易協議的細節。

博爾頓新書《事發之室－白宮回憶錄》。（AP）

博爾頓在《事發之室－白宮回憶錄》中說，特朗普2018年11月底在布宜諾斯艾利斯20國集團（G20）峰會和習近平會面時，敦促中國重新就貿易問題展開會談，而且提議從該年5月雙方談判破裂的地方談起。

聽到特朗普的提議後，習近平突然表示，中美雙方若談成「不平等」的貿易協議，中國受到的「屈辱」會如同當年中國在一次大戰後「凡爾賽和約」那樣，山東省從德國手中被轉讓給日本。

書中表示，習近平「板着臉」回答，若中國在貿易談判受到同樣屈辱，國內愛國情緒將高漲，暗示人民會反美。

博爾頓說，特朗普顯然不知道習近平在說什麼，但特朗普對於歷史很能發揮。特朗普暗示，美國在二次大戰幫助中國擊敗日本，中方欠美國一個人情。習近平則表示，中國主要是靠自己擊敗日本侵略。

特朗普2018年11月底在布宜諾斯艾利斯20國集團（G20）峰會和習近平會面。（路透社）

兩人討論貿易問題接近尾聲時，特朗普轉頭詢問中國副總理劉鶴，雙方是否能從5月談判破局的進度復談。博爾頓形容，劉鶴不發一語，「顯然不想回答」。「一段意味深長的沉默後，特朗普說他從未見過劉鶴這麼沉默，於是轉向問習近平相同問題。」

習近平同意中美雙方應重啟貿易談判，欣然接受特朗普不再繼續加關税的讓步，也贊同協商團隊應優先重新討論農產品議題。特朗普因此稱讚習近平是中國近300年，甚至史上最偉大領導人。

博爾頓書中也提到中美經貿關係另一個關鍵問題華為。美國對付華為，白宮團隊中一些經濟政策官員很不贊同，認為華為不是威脅，只是另一個商業競爭者。博爾頓說，他花了很大力氣才克服特朗普政府內部反對對付華為的聲音。

據了解，博爾頓於今年9月10日卸任美國國家安全顧問一職，此前特朗普表示是他本人將博爾頓解僱，但後者稱是自己辭職，此後有消息稱博爾頓重新擔任John Bolton PAC與the John Bolton Super Pact這兩個政治團體的主席並出資為其他共和黨總統候選人助選，在後來的幾次閉門智庫會議上批評白宮的外交政策。

博爾頓6月17日在《華爾街日報》上發表其新書《事發之室：白宮回憶錄》中涉及中國的一部分，披露特朗普與習近平在中美貿易談判過程中的大量互動，批評特朗普對華貿易政策「混亂」。他的新書預計6月23日正式出版。