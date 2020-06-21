【博爾頓新書．觀察】商人特朗普遲早會「出賣」台灣

近期台海緊張關係不斷加劇，而更關鍵的是近期美軍的動作似乎有不斷加碼的跡象。6月16日，中國解放軍軍機和美軍軍機在這一天同時出現在台海空域。而前一次中美軍機同時出現在台海上空是6月9日。中美軍機兩度在同一天飛到台灣上空，顯示中美之間軍事對抗的形勢越來越嚴峻。

此外，美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）於6月15日，在推特（twitter）連續發表三篇貼文表達美國對印太區域的重視。再者，據媒體6月19日報道，美軍近日在太平洋調配三支航母戰鬥群，這是美軍除去檢修外的所有現運行航母，也是2017年首次有如此大規模的部署。

美國國防部長埃斯珀當地時間6月16日凌晨在twitter發佈貼文稱「我們並將維持對民主台灣承諾。」。（資料圖片）

而台海之間會否引發中美軍事對峙或激烈的軍事衝突呢？或許可以從美國總統特朗普（Donald Trump）如何看待兩岸關係來分析之。

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）預計在6月23日出版新書《事發之室：白宮回憶錄》，而美媒《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》在近日相繼刊登有關內容，博爾頓在書中揭示特朗普的商人性格，以及它對台灣和中國大陸的想法。

一向友台的博爾頓在書中提及，特朗普受到投資中國而致富的華爾街金融家影響，對中國「心生嚮往」，而「台灣特別不對其胃口」。博爾頓表示，特朗普有一次指着自己的簽字筆筆尖說「這是台灣」，再指向白宮內的橢圓形辦公桌稱「這是中國」。博爾頓批評，特朗普對美國民主盟友的承諾和義務不過如此。他強調，現在特朗普急劇轉向「反中」，只是因疫情嚴重想要扭轉選情才出此下策。

台灣媒體對特朗普這個說法的解讀，筆意即用完即丟，但白宮辦公桌卻別具份量。而從博爾頓的視角，似乎可以看清特朗普對兩岸議題的真實態度，這對台灣是個警訊。

如果深入分析特朗普的比喻，至少能有三層意涵。首先，用筆和桌可以明顯看出兩岸的綜合實力之對比。其次，筆和桌雖然都是辦公用具，但在使用筆時離不開桌，或可解讀成特朗普如何看待「一中原則」。最後，則是台媒的解讀，即筆是可以丟棄或容易替換的，相較之下，桌子則否。

雖然近期美軍看似在台海方面有大動作，但這是否代表要全力支持台灣，或者其實這只是用來和中國「抬價」的談判手法，值得後續觀察。主要關鍵仍然取決於「商人「特朗普如何看待台灣這個民主盟友的態度，以及他將採取怎樣的措施來面對接下來的美國大選。如果對特朗普來說，台灣這隻「筆」只是一個「待價而沽」的商品，那麼台灣遲早會被「出賣」，只是價格高低的問題而己。