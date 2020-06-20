博爾頓新書：特朗普對馬克龍表面友好　私下貶低對方

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）定於6月23日出版名為《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）的回憶錄，大爆白宮內幕。美國媒體報道，書中談到美國總統特朗普（Donald Trump）表面上與法國總統馬克龍友好，私底下則貶低對方。

美國前國家安全顧問博爾頓在回憶錄中透露，美國總統特朗普其實不喜歡法國總統馬克龍。圖為2019年8月25日，特朗普（右）及馬克龍（左）一同於法國比亞里茨（Biarritz）出席七大工業國組織會議（AP）

特朗普不喜歡馬克龍與杜魯多

博爾頓在書中寫道「特朗普不喜歡馬克龍及加拿大總理杜魯多，他容忍他們，卻在會議上以諷刺他們的方法與他們爭論，直接開玩笑。」博爾頓認為馬克龍及杜魯多明白特朗普的想法，並選擇友善地回應，與特朗普開玩笑，因為他們都不想長期與特朗普爭吵。

博爾頓透露，特朗普覺得馬克龍觸及的一切都會「變屎」（turns to shit）。事實上，馬克龍過去曾表示北約已「腦死亡」，暗指美國領導不力。特朗普當時已批評馬克龍的言論十分討厭和侮辱。馬克龍之後稱明白言論會令人震驚，但維持立場。

書中提及，美國總統特朗普視日本首相安倍晉三為與他親近的領導人。圖為2020年6月18日，安倍晉三在東京出席記者招待會（AP）

特朗普視約翰遜與安倍為最親近者

書中還提及，特朗普視英國首相約翰遜及日本首相安倍晉三為與他最親近的領導人。

這本博爾頓的著作大爆白宮內幕，美國司法部以書中包含機密資料為由，有可能影響到國家安全，試圖阻止其發行。