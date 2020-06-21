【博爾頓新書】法院批准著作出版　特朗普：博爾頓會付出代價

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）準備推出新書披露在白宮的日子，但遭華府入稟法院阻止。一名法官6月20日作出判決，裁定著作可以出版，總統特朗普（Donald Trump）為此感到不滿。

美國區域法院法官蘭伯思（Royce Lamberth）在判詞提到，博爾頓以美國的國家安全為賭注，將國家曝露於危機之中，自己亦要民事甚或至刑事訴訟。不過蘭伯思指出，華府沒有事前設下相關限制，並認為書本已經運到全球和在新聞中曝光，指已經造成傷害，因此現時頒布禁制令已經太遲。

特朗普在得知裁決後，於Twitter大肆批評博爾頓公開機密資料，揚言對方和其他曾經披露內幕的人士會付出沉重代價，稱以後不應再讓同樣事件發生。

.....who was all washed up until I brought him back and gave him a chance, broke the law by releasing Classified Information (in massive amounts). He must pay a very big price for this, as others have before him. This should never to happen again!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 20, 2020

博爾頓的新書《The Room Where It Happened: A White House Memoir》（暫譯：事發之室——白宮回憶錄）預計在23日出版，內容提及特朗普曾經希望中國國家主席習近平」助選」，又指他不喜歡法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）。

特朗普接受訪問時直斥對方是騙子，形容「白宮所有人都討厭他」，他亦在Twitter指，著作內容都是謊言和捏造的故事，指對方是「病狗」（sick puppy）。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在另一訪問時形容博爾頓如同舊情人對特朗普作出「色情報復」（revenge porn）。前總統小布殊任內，博爾頓主張出兵伊拉克。納瓦羅指，博爾頓離開小布殊時也作出同樣的色情報復，「這是深沼澤式的政治色情復仇」，形容這是博爾頓的行為模式。