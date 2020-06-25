多次將賊贓奶粉轉售中國　澳洲50歲華裔女子判囚兩年3個月

一名居於澳洲悉尼西北區Carlingford的50歲女子柯列（音譯，Lie Ke），因持續收取大量賊贓奶粉並出售到中國以賺取金錢，早前承認魯莽處理犯罪得益罪，昨日（24日）在Parramatta地區法院被判監禁兩年3個月，18個月不准假釋。

警方在行動中檢獲4000罐奶粉。（NSW Police）

綜合澳媒報道，柯列在2001年從中國移民澳洲，案發時住在悉尼，經營一家禮品店。他以低價向一班小偷購買賊贓嬰兒奶粉，再轉售往中國，而這些小偷在悉尼等地的超級市場偷奶粉。柯列聲稱，自己從來不知道那批奶粉是偷來的。她的辯方律師向法庭請求考慮她的年紀和沒有案底，讓她在家服刑。

不過，法官Siobhan Herbert認為，被告是因錢作案，犯案時間長達9個月。法官說：「（被告）說中國的奶粉短缺，她的顧客來她店內找嬰兒配方奶粉來寄回中國，她看到機遇。她說她從沒問過那些貨品（賊贓奶粉）的來源，只是為不用自己在清早或深夜去入貨而高興。」

警方在行動中檢獲4000罐奶粉。（NSW Police）

根據控辯雙方同意的事實陳述，被告向最少6名小偷以16元澳元（約85港元）至25元（約133港元）一罐入貨，之後再抬價轉售到中國。

她被捕後，警方檢走其手提電話，發現「2017年11月至2018年8月期間，柯列與中國個體顧客之間有數千次奶粉買賣紀錄」，一罐奶粉的價格超過80澳元（約425港元），而澳洲每罐奶粉售價約為30澳元（約160港元）。

警方在行動中檢獲4000罐奶粉。（NSW Police）

法庭文件披露，被告將39.4萬澳元（約208萬港元）現金轉帳到其丈夫控制的帳戶，這是其中一部份賣奶粉的犯罪收益。警方亦在行動中檢獲4000罐奶粉。調查人員亦找到一些正當批發商開出的買奶粉收據，但發現該些收據並無真實的買賣紀錄。

法官宣判，柯列監禁兩年3個月，她的丈夫幫她搬運和收集賊贓，承認魯莽處理犯罪得益罪，被判1年4個月強化懲戒令。