【新冠肺炎】內地昨增17宗確診　14宗新增本土病例均在北京

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，國家衛健委通報，內地在周六（27日）新增17宗確診病例，其中14宗本土病例均是來自北京，3宗境外輸入病例則分別來自上海、陝西和甘肅。 北京的疫情持續，自6月11日起至今，累計已報告本地病例達311宗。

6月26日，在北京市豐台區西山甲一號小區新冠肺炎核酸檢測採樣點，一名醫護人員正在採樣。（中新社）

通報稱，內地境外輸入現有確診病例86宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例1宗，累計確診病例1902宗無死亡病例。

截至6月27日24時，據31個省份報告，現有確診病例415宗（其中重症病例8宗），累計治癒出院病例78451宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83500宗，現有疑似病例8宗。31個省份報告新增無症狀感染者7宗（境外輸入4宗）；當日轉為確診病例2宗（無境外輸入）。

另據北京衛健委通報，北京周六新增報告本地確診病例14宗、疑似病例1宗、無症狀感染者3宗。累計報告本地確診病例311宗，在院311宗。尚在觀察的無症狀感染者26宗。新增確診病例中，豐台區10宗、大興區4宗。

北京市展開近百間高校師生核酸檢測工作。（央視）

而據央視消息，周六起，國家衛健委醫政醫管局在北京市教工委配合下，組織20間醫療機構對在京近百間高校師生開展核酸檢測，並可根據需要出具離京檢測報告。國家衛健委醫療管理服務指導中心處長趙靖表示，檢測對象是所有在校員工和在校生，大概有10萬餘人。

北京市委教育工委副書記狄濤表示，這是下一步做好常態化疫情防控的基礎，還要把應檢盡檢工作貫徹落實到教育系統各方面，將對整個教育系統300萬人群應檢盡檢。

（綜合報道）