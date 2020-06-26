【新冠肺炎】北京本次疫情排除動物病毒外溢或武漢流行毒株導致

中國疾病預防控制中心今天（26日）公布6月北京新冠病毒肺炎疫情進展，其中病毒來源分析中指出，從2例確診病例及北京新發地批發市場環境採集的標本中獲得的3株病毒基因分析顯示，北京本次疫情流行的新冠病毒為L基因型歐洲家系分支Ⅰ，該毒株比當前歐洲流行同型毒株更「老」；可以排除由動物病毒外溢傳染人，也排除今年4月前北京本地傳播毒株或武漢流行毒株導致本次疫情。疫情在新發地批發市場的傳染模式，推測主要為人與人之間直接接觸傳播或經物品表面污染的間接接觸傳播。

6月26日淩晨，檢測人員正在對混採樣本進行觀察。（中新社）

中疾控對疫情趨勢進行研判，疫情發生後，專業機構快速確認本次疫情的主要感染來源為新發地批發市場，北京市各級政府快速採取強力的防控措施，預計新發地批發市場相關傳播的疫情已基本得到控制。

6月25日，北京海澱區一社區內，社區居民參加核酸檢測。（中新社）

中疾控指出雖然最近發現若干感染來源尚待進一步調查的病例，提示後續防控可能存在一定的復雜性；但北京開展大規模人群檢測結果提示，與新發地批發市場無關的人群感染率極低；在北京已經加強監測和強力擴大社交距離的防控措施下，疫情進一步傳播風險低。北京疫情近期有望得到控制。

據北京市今天通報，當地25日共新增11例確診病例，其中多例在較早的核酸檢測結果呈現陰性，之後出現病徵再確診；還有2人曾自行服藥後症狀好轉，之後才被驗出確診。北京自6月11日爆發本土疫情迄今，累計確診已有280例。