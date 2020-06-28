北京疫情｜逾2千人於新發地做生意　雄安新區安新縣全封閉管理

6月27日晚上，河北雄安新區安新縣應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室發布公告，決定自即日起，在全縣範圍內採取更嚴格的疫情防控措施， ​​各村、小區、樓院實行全封閉管理。

公告指，即日起各村、小區、樓院實行全封閉管理。所有非本村（小區、樓院）的外來人員、車輛一律不准進入。居民無特殊情況，盡量減少外出。每戶家庭每天可指派一名家庭成員憑出入證出門採購物資1次，並進行出入登記（掃瞄QR Code）和體溫測量，其他人員除生病就醫、疫情防控外，不得外出。

6月23日，在安新縣集中隔離醫學觀察點內，醫護人員正在工作。（中新社）

公告指，在疫情防控、保障公共事業運行、保障群眾生活等崗位工作，確需出入的，必須由單位或村（居）委會出具證明後憑相關單位製發的證件，並逐人嚴格登記和測量體溫，各涉及單位要逐人建立詳細檔案備查。

公告又指，加強進出車輛管理。非本村、小區、樓院的車輛一律不准進入小區。所有車輛進出一律查驗駕駛人和乘車人員的出入證件。各村、小區要在檢查站點明確告示。

內媒報道指，截至6月22日，雄安新區報告確診病例12宗（均在安新縣），無症狀感染者4宗（安新3宗，容城1宗）。其中11宗與北京新發地有關，5宗為確診病例的密接人員。年齡最小1歲，最大67歲。

安新縣有做水產生意的傳統，目前僅在北京新發地經營水產生意者就達2100餘人。（資料圖片）

報道又指，雄安新區此次疫情主要與北京輸入病例有關，造成這種情況的原因是，雄安新區與北京鄰近，工作生活往來頻繁，特別是安新縣由於歷史上受白洋淀影響，有做水產生意的傳統，目前僅在北京新發地經營水產生意者就達2100餘人。

（綜合報道）