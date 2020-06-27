【南方暴雨】四川冕寧特大暴雨　已致3人死亡12人失聯

6月26日18時至27日1時，7小時內，四川涼山彝族自治州冕寧縣北部地方降暴雨到特大暴雨，導致多地區發生災害。截至27日11時，此次特大暴雨導致累計死亡3人、失聯12人。

據稱，特別是6月26日21時至27日1時，高陽街道靈山景區降雨量資料為211mm，彝海鎮大馬烏村降雨量數據為107.5mm，冕寧彝海鎮曹古村降雨量資料為85.7mm，導致高陽街道、彝海鎮局部地區受災嚴重。截至27日11時，經全力救援，在靈山景區成功營救景區被困遊客53人、工作人員2人、當地群眾78人。彝海鎮轉移群眾1000余戶4100餘人，營救彝海鎮群眾69人。高陽街道轉移群眾700余戶3400餘人。

據統計，截至27日11時，此次特大暴雨導致彝海鎮大馬烏村死亡1人、失聯9人，高陽街道轄區內國道248冕寧高速路出口下方垮塌，過往的1輛轎車（乘坐2人）、1輛微型麵包車（乘坐8人）隨垮塌掉落河中，目前獲救5人、死亡2人、失聯3人，正在全力組織搜救失聯人員。受災地區房屋倒塌、橋樑道路損毀及農作物受災情況正在進一步統計核實中。

涼山州委州政府已安排救災資金50萬元（人民幣，下同）、縣委縣政府已安排救災資金100萬元用於冕寧縣搶險救災工作。

冕寧縣地理位置：

（川報觀察）