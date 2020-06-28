北京疫情｜核酸「混檢」可靠嗎？　國家衛健委：影響程度是已知的

針對新型冠狀病毒肺炎疫情，早期爆發疫情的武漢，以及近期疫情反彈的北京，均對市民採取大規模的檢測。其中，兩地都採用「混檢」方法。 針對「混檢」方法的可靠性，國家衛健委今日（28日）表示，「混檢」分為兩種模式，一種不會影響核酸檢測的敏感性，另一種雖有一定影響，但程度是已知的。

北京對市民採取大規模的檢測。（中新社）

國家衛健委透過官方微博發文說明道，「混檢」有兩種模式，一種是在採樣時，將幾個人如3人或5人分別採樣後，放至同一採樣管中，這種模式也叫做「混合採樣」或稱「混採」，北京多數情況下採用這種模式；另一種則是在實驗室檢測時，將3人或5人的樣本取相同體積混合在一起，也稱「樣本混合」。

文中指，從科學角度講，第一種「混採」模式，不會影響核酸檢測的敏感性，後一種將樣本混合檢測的模式，則對檢測敏感性有一定的影響，但影響程度是已知的。

▼圖輯｜北京市民接受新冠肺炎病毒核酸檢測採樣：

+ 5 + 4 + 3

而在現場採樣中，如採用「混採」，要注意的是有序安排，如5人一組，每人持各自的條碼，採樣時每採一人，將該人條碼貼至採樣管上，這樣就可有效地避免採樣可能弄混的問題。分析過程中，如採用「樣本混合」的混檢方案，在混合5人樣本時，也要注意樣本混合過程中，可能存在的樣本弄混問題。

國家衛健委稱，混檢大幅提升核酸檢測能力，比如，現在北京的日檢測能力是20多萬，使用這種結合模式，可使日檢測能力在不增加人力物力的情況下，就可以達到200多萬。需要強調的是，對於發熱門診有症狀患者、密切接觸者等高風險人群檢測，還是應該採用單採單檢。對於低風險人群的篩查，則可以優先選擇「混檢」。