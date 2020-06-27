【新冠肺炎．話你知】病毒核酸檢測為甚麼限定7日內有效？

港府將推出港版「健康碼」，與廣東省互認7日內的病毒核酸檢測結果，豁免14日強制檢疫，但推出時間仍未確定。北京爆發第二波疫情後，當局也升級了防疫措施，離京者須持7日內病毒核酸檢測陰性證明。 國家衛健委本周四（6月25日）發布的《關於做好精准健康管理推薦人員有序流動的通知》中亦明確指出，有中高風險等級地區旅居史的人員，跨地區流動時須持有到達目的地前7日內核酸檢測陰性證明，或能夠出示包含核酸檢測陰性信息的健康通行碼「綠碼」。 病毒核酸檢測為甚麼要求7日內有效？內媒《健康時報》引述兩名內地醫生的解答，以Q&A形式說明。（註：以下解答主要針對離京人士的情況）

6月25日，北京站工作人員在進站通道查驗出京旅客的核酸檢測證明。目前，北京鐵路部門已在全市各站點嚴格執行出京旅客登車前核酸檢測證明查驗措施，對於無法提供7日內核酸檢測陰性證明的旅客勸阻登車。（中新社）

Q：為甚麼核酸檢測要求是7日內有效？

樹蘭醫院感染科副主任盛國平：在流行區感染新冠病毒7日左右，上呼吸道就能檢測出來核酸。一般新冠病毒是感染後第3至7日的時候，就會有症狀表現出來了，到第7日的時候，檢測出來的可能性是最大的，這時陽性的幾率就明顯增加了。

之所以核酸檢測有效性限定在7日之內，是因為在流行區感染風險大，短期內的檢測，可以盡可能篩選出無症狀感染者，符合應檢盡檢的要求，並減少傳播風險。如果做完核酸檢測7日後，萬一又接觸到了新冠感染者，還是可能成為一個感染者，尤其是高危地區的人。

北京佑安醫院肝病內分泌科主任徐斌：要求提供7日內的核酸檢測證明，這個規定是根據新冠病毒的潛伏期規律制定。一般來說，新冠病毒的潛伏期都是3至7日，最長潛伏期可能在14日，但屬於個別情況，所以就取平均值。如果潛伏期發病出現了明顯症狀，大家也會認識到，然後去醫院就診。

▼圖輯｜北京市民接受新冠肺炎病毒核酸檢測採樣：

+ 5 + 4 + 3

Q：如果有人在感染了新冠病毒後，在做核酸檢測時距離感染時間不到3日，還沒有出現症狀，核酸檢測有沒有可能也是陰性？

徐斌：當然也不排除這種極個別的情況會發生，這也是為甚麼會要求多次檢測的原因。因為有一些個例情況存在的可能性，所以還是要求大家都戴好口罩，保持一米社交距離做好個人防護，如果核酸檢測超過7日，還需要再次檢測。

Q：對於低風險地區的人，也沒有中高危地區的旅居史，經常有出差任務等情況的話，也需要這樣頻繁檢測嗎？

徐斌：中國人口密度大，還是要有一個統一標準。人的活動範圍不可能完全限制，況且在北京已有多個地區都是中高危了，低危地區的人如果必須頻繁出京的話也還是建議按照這樣的要求執行。

（健康時報）