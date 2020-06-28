【北京疫情】全市累計檢測829萬人　基本完成應檢盡檢人員清零

北京新型冠狀病毒肺炎疫情近期反彈，當地官方對居民展開大規模檢測。 在今日的疫情防控記者會上，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長、北京市委組織部副部長張強指出，截至6月28日12時，北京全市累計完成採樣829.9萬人，已完成檢測768.7萬人，基本完成「應檢盡檢」人員動態清零。

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據張強介紹，根據輕重緩急，北京市分四個批次對「應檢盡檢」人員進行核酸檢測。

第一批，完成對豐台區新發地批發市場和海淀區玉泉東市場等出現疫情的市場工作人員、周邊小區民眾、大數據排查新發地市場人員及社區「敲門行動」中主動報告有接觸史人員採樣檢測。

第二批，完成大數據排查新發地市場相關人員採樣檢測。

第三批，完成對北京市中高風險街道鄉鎮常住人口；醫療衛生機構從業人員；交通運輸、銀行、商超市場、社區便利店、餐飲企業、快遞外賣、美容美髮等公共領域服務人員；已返校學校學生及教職員工；參與社區防控一線工作人員采樣檢測。

第四批，完成對重點區域人員採樣檢測。

分四個批次檢測

張強指出，截至28日12時，北京市累計完成採樣829.9萬人，已完成檢測768.7萬人，基本完成「應檢盡檢」人員動態清零。

張強介紹，對重點地區、重點區域和重點人群進行核酸檢測後，檢測工作堅持「應檢盡檢」底線不變，「願檢盡檢」同步展開，精準防控疫情，滿足民眾需求。