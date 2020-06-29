【南方暴雨】中央氣象台連續28日發暴雨預警　四川冕寧12人遇難

內地南方地區近日暴雨成災，據應急管理部，6月以來南方地區洪澇災害共造成廣西、貴州、湖南、四川、江西等13省（區、市）1216萬人次受災，78人死亡失蹤，72.9萬人次緊急轉移安置；8千餘間房屋倒塌，9.7萬間不同程度損壞；直接經濟損失257億元人民幣。 此外，在四川省冕寧縣，截至28日下午4時，特大暴雨災害已造成12人遇難、10人失聯。

▼ 圖輯｜湖北暴雨成災（按圖放大）

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由6月2日至今日（29日）早上，中央氣象台已經連續28天發布暴雨預警，持續時間為近年來少見。中央氣象台今晨6點繼續發布暴雨藍色預警，今日降雨帶將南壓，四川、湖南、安徽等地有大到暴雨。

《澎湃新聞》報道指，6月27日，四川東北部、重慶、湖北中西部、河南南部、安徽中南部、江蘇中南部等地部分地區出現暴雨或大暴雨，湖北荊門、宜昌、恩施和重慶彭水等局部地區特大暴雨（250至346毫米），上述地區最大小時降雨量40至99毫米。

據中央氣象台消息，6月28日至30日，受江淮氣旋影響，江漢東部、黃淮南部、江淮以及江南北部先後有強降雨過程，上述地區有大到暴雨，局部大暴雨，上述部分地區並伴有5至7級大風，局部雷暴大風8至10級。

▼ 圖輯｜南方地區暴雨成災（按圖放大）

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持續降雨已致全國25條河流發生超警戒水位以上洪水。6月27日中午12時至28日中午12時，太湖發生2020年第1號洪水；四川大渡河瀘定江段及支流小金川、嘉陵江上游支流熱爾河，重慶長江上游支流塘河、綦江及支流蒲河、嘉陵江下游支流小安溪、烏江下游幹流及支流小溪河、沅江支流酉水，湖北長江中游支流沮漳河等25條河流發生超警以上洪水。

▼ 圖輯｜四川冕寧有12人遇難（按圖放大）

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四川冕寧12人遇難 10人失蹤

據四川省冕寧縣政府新聞辦公室官方微博6月28日晚通報，6月26日下午6時至27日凌晨1時，冕寧縣北部地區突降暴雨至特大暴雨。彝海鎮、高陽街道等鄉鎮（街道）共計2100戶9880多人受災，安全轉移群眾1705戶7705人。農作物受災500公頃、成災280公頃、絕收70公頃；房屋嚴重倒塌80戶280間、一般損壞620戶2300間；受損公路10.5公里，沖毀橋樑5座370米。

截至28日下午4時，四川省冕寧縣此次特大暴雨災害已造成12人遇難、10人失聯。其中，彝海鎮遭遇短時強降雨引發特大山洪，河溝改道，洪水漫流，導致10人遇難、7人失蹤；高陽街道轄區內冕寧高速路出口下方國道248線崩塌導致2輛車輛墮河，10名乘載人員中5人獲救、2人遇難、3人失蹤。

▼ 圖輯｜貴州正安縣遭特大暴雨襲擊（按圖放大）

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28日晚，國家減災委、應急管理部針對四川、貴州、湖南近期嚴重暴雨洪澇等災害緊急啟動國家Ⅳ級救災應急響應，派出工作組趕赴重災區實地查看災情，指導和協助地方做好防汛救災工作。