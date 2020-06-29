三峽工程今年首次泄洪　近期或迎新一輪洪水

據新華社報道，受長江中上游強降雨影響，進入三峽水庫的水量持續增多。為騰出一定庫容迎接近期可能到來的洪水，三峽樞紐於今天（29日）上午開啟兩個泄洪孔，加大下泄流量。這是三峽樞紐今年首次泄洪。

報道指出近期長江上游烏江、岷江、沱江有強降雨。受此影響，三峽水庫入庫流量27日下午開始增長。28日14時，三峽水庫入庫流量達4萬立方米/秒，是27日14時的兩倍。為應對此輪來水，長江防總要求將三峽水庫下泄流量上調至日均3.5萬立方米/秒。

目前，長江上游東部、長江中下游自西北向東南的強降雨過程仍在繼續。長江委水文局指出，7月1日至2日，長江上游干流附近有中到大雨，局地暴雨。3日，嘉陵江上游、漢江上游有大雨，局地暴雨。7月上中旬，三峽水庫可能迎來新一輪洪水。

預料三峽工程泄洪將給下游城市帶來巨大壓力。據內媒報道，截至28日下午3時，武漢漢口的水位為24.25米，距離限汛水位25米只有0.75米；而江邊的一級親水平台近日已被淹沒，江灘管理部門已在二級親水平台處拉起紅色的警戒線。

事實上，毗鄰武漢、距離長江三峽大壩40多公里的宜昌市等，日前已受到20年一遇的暴雨襲擊，3小時內降雨量達139.7毫米，街道上到處是泡水的車子。

值得一提是，內地早前流傳「官媒證實三峽大壩變形，水利部：做好防大洪水的准備工作」的消息，中國水力發電工程學會副秘書長張博庭近日在接受《澎湃新聞》訪問時就反駁稱其是「純屬惡意炒作」，不但去年傳出上述消息時官方已有澄清，「另外，所謂的大壩變形和防大洪水之間也沒有必然關聯，拼接在一起，容易引起公眾誤解和恐慌。」

報道亦引述長江勘測規劃設計研究院總工王小毛指出，三峽工程大壩的防洪設計、抗震設計、建築物穩定和應力的控制等均采用非常嚴苛的設計標准。對於三峽大壩變形，實際上相鄰壩段沉降差異均在2毫米以內，壩體並沒有不均勻沉降。此外，壩基水平位移變化很小，在監測誤差範圍之內，壩頂向下游最大水平位移為30毫米，符合國內外已建混凝土重力壩變形規律，各項指標均在設計允許範圍內，「在壓力荷載作用下，一般建築物都會產生一定的位移，這是符合規律的正常現像。」