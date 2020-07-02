國安法｜蓬佩奧指香港淪「一國一制」　外交部斥「無知和偏見」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月30日發表聲明，指責港區國安法摧毀香港自治，使香港一國兩制淪為「一國一制」，又指中國的承諾只是空頭支票，美國不會對中國吞噬香港坐視不理。 對此，中國外交部發言人趙立堅7月2日回應稱，「蓬佩奧天天撒謊造謠，充分暴露了他的無知和偏見。」

蓬佩奧7月1日在記者會上還表示，中國實施《港區國安法》是對所有國家的侮辱，而華府會繼續執行總統特朗普（Donald Trump）的指示，終止香港的特殊地位。（資料圖片／Reuters）

趙立堅表示，蓬佩奧首先是對香港國安法無知，拿人權說事是顛倒黑白。他指出，香港國安法懲治的是極少數，保護的是大多數。法律實施後，香港社會秩序將更加穩定，營商環境將更加良好，廣大香港市民和國際投資者都將從中受益。

第二是對「一國兩制」無知。趙立堅稱，「一國兩制」是中國的基本國策，中國貫徹「一國兩制」的決心堅定不移。通過香港國安法是為了更好地堅持和完善「一國兩制」，確保「一國兩制」行穩致遠，不變形、不走樣，而非改變「一國兩制」。

第三是對《中英聯合聲明》無知。趙立堅重申，香港回歸後，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的條款都已經全部履行完畢。聯合聲明中關於對港的基本方針政策，是中方的政策宣示，不是對英方的承諾，更與美方無關。

港區國安法在6月30日生效，成為多國焦點。（AP）

第四是對國際法和國際關係基本準則無知。趙立堅指出，尊重國家主權和不干涉內政是《聯合國憲章》的宗旨和原則，中方現在所做的是制定中國一個地方行政區域的維護國家安全的法律，純屬中國內政，「美方有甚麼資格說三道四。」

趙立堅還說，在涉港國安立法問題上，蓬佩奧之流之所以跳這麼高，是因為他們不能再像過去那樣為所欲為，肆無忌憚地從事破壞中國主權和安全的活動。他最後強調，香港國安法必將引領香港發展重回正軌，引領香港重拾東方之珠的美譽。

（央視新聞）