北京疫情｜商場哭喊女子為無症狀感染者　隔離期屢破壞報警器外出

日前北京一名女子在商場內哭喊自己核酸檢測為陽性的影片在網上引起廣泛關注。據北京市疾控中心副主任龐星火周五（7月3日）通報，這名女子是無症狀感染者，她在居家隔離期間多次破壞門磁報警器外出。當局已追查到204名與這名女子有關的密切接觸者。

圖輯｜北京女子行商場時接電話得知中招 當場崩潰哭喊：

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根據通報，這名女子24歲，住址為海淀區的公租房，目前是待業狀態，6月5日從重慶返京。她於6月14日曾到新發地市場關卡處短時停留，6月15日核酸檢測結果為陰性，6月16日凌晨，因先兆性流產，由救護車轉運至豐台婦幼保健院，當日診療後，由住地街道派專車將患者接至住地居家隔離。

6月18日，女子出現發熱等症狀，由救護車轉運至航天中心醫院就診留觀。6月19日，女子的核酸檢測結果為陰性，治療後繼續居家隔離。其在居家隔離期間多次破壞門磁報警器外出。 6月24日至27日，女子先後到石景山婦幼保健院、朝陽醫院西院區、朝陽區鳳凰婦兒醫院就診。6月28日，她曾到海淀區永泰東里社區公婆家，直至6月29日解除居家隔離管理。

6月30日，女子到石景山區民政局，當日下午參加社區核酸檢測，7月1日反饋結果為陰性，當日10時自行前往中日友好醫院再次進行核酸檢測。7月2日，女子到石景山萬達廣場購物，先後進入木北造型理髮店、JHV女裝店、伶俐精選內衣店和味千拉麵餐廳就餐。當日中午12時，她接到中日友好醫院電話通知，核酸檢測結果為陽性，13時左右石景山區疾控中心接到報吿後即救護車轉運至石景山醫院就診，診斷為無症狀感染者，轉到地壇醫院。

通報稱，截至7月3日14時，已追查到204名與女子相關的密切接觸者，全部進行隔離醫學觀察，其他接觸人員正在進一步調查核實中。

據此前報道，內地社交平台近日流傳一段影片，在一個商場內，一名黃衣女子蹲在地上對著手機哭喊，表示「剛才醫院給我打電話，說我是陽性」。該名女子情緒激動，不停跳動，又用手拍牆壁，大喊「我好難受」。

網民熱議：

「多次破壞警報器外出！本來的同情變成了憤怒。」 「開始還挺同情，破壞隔離，密接204人，太壞了！」 「好好配合隔離不好嗎？配合治療一切都會好的。」 「可憐，無知，無奈，估計也缺乏被關心。實在不忍心指責她，但也必須指責她。」 「查了4次才確診。希望她好起來吧，可能因為流產有點抑鬱症。」

圖輯｜新發地市場在疫情反彈後隨即被關閉：

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北京通報多宗引發疫情傳播擴散風險案例

7月3日，北京還通報了多宗引發疫情傳播擴散風險的典型案例。其中一名25歲男子王某銀為新發地市場送貨員，他於6月13日在暫住地接到核酸檢測和居家隔離通知後，未按規定接受檢測，並在居家隔離期間外出工作。後該人於6月27日確診為新冠肺炎病例。目前警方已對王某銀不按規定接受核酸檢測，違反居家隔離規定的情況立案調查。

另一名38歲男子謝某明在6月份以來，先後3次前往新發地市場購物。6月23日，謝某明確診為新冠肺炎病例。但他在流調中故意隱瞞2次新發地市場活動史，雖簽署居家隔離承諾書，但仍多次前往公共場所活動。警方對其隱瞞新發地市場活動史、違反隔離規定情況立案調查。

還有一對五旬夫婦何某才和張某英，二人在未取得醫師執業資格情況下，5月底以來先後接診兩名咳嗽、發熱症狀患者，且未向疾控部門報吿。其中一名患者在京被確診為新冠肺炎病例，另一名患者返回原籍後確診，並造成多人感染。警方在何某才、張某英暫住地查獲大量藥品、注射器等醫療用品，現二人因涉嫌非法行醫罪被立案調查。

（綜合報報道）