內地洪災｜臨盆在即遭洪水圍困　雲南婦漂浮水上產子取名「水生」

內地南方地區暴雨持續，多個省市出現洪澇災害。近日在雲南鎮雄，一位有早產跡象的產婦在轉移途中遭遇洪水圍困。醫生和村民唯有用輪胎作浮床，幫助產婦在水上誕下嬰兒，幸好最終母子平安。

鎮雄縣伍德鎮受暴雨侵襲，鎮上「一片汪洋」。（央視新聞）

據內媒報道，6月30日，臨河而建的鎮雄縣伍德鎮受暴雨侵襲，洪水漫過河堤，淹沒公路並湧入房屋，鎮上「一片汪洋」，積水最深達到了3米，交通電力網絡中斷。

鎮上一名產婦出現疤痕子宮、胎膜早破等高危現象，急需從鎮上的衛生院轉運到縣城救治。但由於道路積水嚴重，從縣城趕來的救護車無法抵達衛生院，只能停留在不到一公里外的大橋旁。

為了將產婦轉移到救護車上，在沒有船的情況下，有人提議用輪胎轉運，但醫生認為風險太大不同意。後因情況緊急，醫生決定親自運送以便監察產婦狀況。而為了保證產婦安全，在場的巡邏隊隊員和熱心群眾把擔架綁在1.5米寬的輪胎內膽上，讓產婦能夠平躺，然後在水中推行。

眾人以輪胎作為「生命之舟」，轉移臨盆在即的產婦。（央視新聞）

雖然衛生院到救護車的距離不遠，但眾人在洪水中寸步難行，推了20多分鐘才行進了500米。洪水一度淹沒在水中推行的人，大家只能一邊遊一邊推。晚上7時左右，產婦在水上轉運過程中出現了分娩跡象，隨同醫生立即幫她接生。

最終該產婦順利分娩，誕下一名男嬰，母子送院後情況良好。為了紀念這一驚險的過程，產婦為孩子取名「水生」。

（央視新聞）