浙江小學考卷以李子柒事跡作試題　家長抱怨出題老師淺薄惹爭議

浙江寧波市各小學近日結束期末考試，有家長發現海曙區小學六年級的語文考卷上，出現與內地網紅李子柒有關的試題，於是在論壇上發帖抱怨「出卷老師知識淺薄」。 事件引起網民爭論，有人贊同「網紅事跡」的題目不適合小學生，但也有不少人支持這種出題方式，強調不應對網紅有偏見。

李子柒（左）獲得「農村青年致富帶頭人推廣大使」的頭銜。（網上圖片）

綜合內媒報道，家長@lhw841112在論壇發帖稱，海曙區小學語文期末卷作文題給的材料之一是網紅李子柒的故事，核心是展示中國傳統田園文化，卻以粉絲人數來評價一個人的成功，直言「出卷老師知識淺薄」。在帖文中，這位家長承認事先不知道李子柒何許人也，「只是偶有耳聞」。家長最後強調，不是看不慣李子柒取得的成功，但在網紅價值還沒成為普世價值前，不宜宣揚。

這份考卷隨後在網上曝光，外界發現上述家長質疑的考題並非作文題，而是閱讀理解題中的部分閱讀材料。題目共提供三段材料，分別為袁隆平、李子柒和雷海為（「中國詩詞大會」冠軍的外賣員）的介紹。除了考察對閱讀材料的概括能力，還讓孩子們從三名人物中挑選一位推薦為「心目中的風雲人物」，並說出理由。

考卷中有關李子柒的介紹中，列出了她在微博、抖音和YouTube平台的粉絲數量。（網上圖片）

而引發網民爭論的焦點在於「會不會帶偏孩子的價值觀」。有網民認為，「李子柒和袁隆平，不管是涉及領域還是影響，沒有可比性。題目不適合小學生。」也有人表示，「網紅也不算壞事，但在統一考試上考網紅，讓孩子必須知道網紅就不對了。」還有網民認為，可以出有關網紅的考題，對網紅做評論，但不能具體到某個網紅。

支持這種出題方式的網民則表示，「這道題列出幾個人，考生認不認識都可以答題，並不是鼓勵學生去玩抖音和微博，考點是語文技巧，只是舉個例子。」有人還稱，「出這樣的題就是要讓小學生與時俱進，除了課堂文化知識多瞭解些其他方面的知識，拓寬眼界」。

李子柒的影片主題絕大多數是中國古化農村生活。（網絡圖片）

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事件引起熱議後，這份考卷的出題者楊柳老師回應稱，三段並列的人物材料主要考察快速閱讀和理解概括信息的能力。三個人物都是為理想不畏艱難，克服重重困難圓夢的典型，對孩子來說是正能量的鼓勵。

海曙區教育局局長朱子凡表示，近年中考、高考越來越關注社會現實問題，這次六年級語文期末考卷增加課本外的社會知識，是一種嘗試，也是為和中高考接軌，他希望家長不要拘泥於網紅這一話題，「本質在於考試除了課本知識，還應該有更多的社會和生活內容。」

（錢江晚報）