貴州巴士墮湖｜公安部：加強對司機培訓管理　及時消除風險隱患

貴州安順一輛載有多名應屆高考學生的巴士，在周二（7日）中午駛至虹山湖大壩中段，突然左轉加速並衝破石護欄墮入湖中。當時巴士滿載乘客，截至周三（8日）上午，搜救人員已尋獲37人，包括司機在內至少21人死亡。37人中共有12名高考生，其中5人死亡。 據新華社報道，繼交通部就事件印發警示通報後，公安部周三（8日）召開全國公安機關視像會議，通報事件有關情況，強調部署加強巴士安全防範工作。

公安部在會上指出，各地公安機關要進一步強化風險預警防控，協調有關部門建立常態機制，及時蒐集研判信息，有效預警預防預控。要注重點線面相結合、新技術與傳統技術結合，強化客流監測，加強警情分析，嚴密防控措施。

▼事故片段｜貴州巴士衝破護欄墮湖▼

公安部要求，要進一步強化公交企業安全管理，配合有關部門指導督促公交營運企業健全完善安防制度，加強對乘務員日常教育培訓和安全營運管理，常態化組織開展抽查演練，及時消除風險隱患。要進一步強化安全防範措施，結合實際持續推進巴士乘務管理人員配備和巴士安全防範新技術建設應用。要持續加強群防群治，全面加強群眾安防知識宣傳，做強平安志願者等隊伍，切實提升公眾規避風險和緊急情況下自救互救能力。

巴士墮湖事故現場，救援人員落水搜救。（中國消防）

公安部續指，要進一步強化應急處突準備，制訂細化預案，加強防範處置專業力量和裝備建設，確保快速反應。要進一步強化安全責任落實，充分發揮職能作用，落實好巴士安全防範工作的監督指導責任，推動落實行業部門主管責任和營運企業主體責任。要嚴格日常監管，對發現的問題及時督促整改，對拒不改正的嚴格依法予以處罰，確保整改到位。要推動組織階段性督導檢查和聯合檢查，梳理問題隱患，通過約談、掛牌督辦等方式推動各項安全防範措施落到實處、取得實效。

▼ 圖輯｜貴州巴士墮湖事故現場 救援人員水上搜救（按圖放大）

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交通部：嚴禁心理不健康的巴士司機上崗

據此前報道，事故發生後，交通運輸部安委會印發《關於貴州安順公交車墜入水庫事件的警示通報》，當中要求汲取教訓和全面排查治理重大安全隱患，強化城市公共交通安全管理，督促公交企業密切關注司機身體、心理健康狀況，嚴禁心理不健康、身體不適應的司機上崗從事營運，嚴禁客運車輛帶病運行，加強巴士運行動態監控，及時提醒和糾正不安全駕駛行為等。

（綜合報道）