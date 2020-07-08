【貴州巴士墮湖】車輛落水後如何逃生？一文睇清自救脫困方法

貴州安順周二（7日）發生嚴重交通事故，一輛載有30多人的巴士行駛途中突然加速墜入湖中，造成21人死亡。有關車禍起因及事發經過仍在調查中。 車輛落水後如何逃生呢？深圳市交警局官方曾發布車輛落水後如何脫困自救方式，下文以私家車為例。

圖輯｜貴州巴士墮湖事故現場 救援人員水上搜救：

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如車輛落水後沒有發生側翻，應當迅速打開電子中央控制門鎖並解開安全帶，打開車門迅速逃生。如果安全帶無法解開，要利用尖銳物品迅速割斷安全帶。如果車輛已經斷電，無法打開車門和車窗，隨著車輛繼續下沉，車內外會有很大的壓力差，這時要選擇砸車窗方法逃生。

在砸車窗時要選擇安全錘（可供敲碎玻璃手錘）、可拆卸的座位頭枕、車載滅火器或高跟鞋等尖銳物品，從車窗的邊角部位入手砸開。要注意的是，車身的各個玻璃中擋風玻璃最厚，人在車內很難砸破；車門窗和天窗最薄，相對容易砸碎。

車輛的擋風玻璃很難砸破。（影片截圖／中國國家應急廣播）

車門窗相對容易砸碎。（影片截圖／中國國家應急廣播）

當砸碎玻璃後，碎玻璃會隨水流迅速沖進車內，要小心被玻璃劃傷。逃出車外後要保持面部朝上，遊出水面後迅速尋求救援，如果不會游泳在離開車前盡量找一些漂浮物抱住。

一旦當車輛落水後發生側翻，因為車輛側翻後基本不可能打開車門，這時只能在解開安全帶通過車窗逃生，因此要判斷清楚更靠近水面的車窗，盡快砸車窗逃生。在砸車窗前深吸一口氣，同時保持鎮定，以防被砸開車窗後湧入的水流嗆到。砸開車窗後迅速離開汽車，並全力游向水面尋求救援。

（深圳交警）