微信帳號出租後被用作詐騙及散播黃賭毒信息　今年逾1萬帳號被封

內媒報道指，內地最近有不法分子聲稱只要把QQ、微信帳號租借出去，每天就能坐收幾十上百的酬勞。然而不少市民將帳號租借出去後，帳號卻被用作詐騙、散播黃賭毒信息等，最終被封停。

不法分子聲稱只要把微信帳號租借出去，每天就能坐收酬勞（點圖放大）：

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報道指，此前江門兩名初中女生因相信「出租微信3天可以賺100元回報」，出租了自己的微信帳號，但卻被盜取帳號，還被騙取贖金及被威脅提供裸照才能贖回帳號。最後兩名女生報警求助，警方幫助兩名女生取回被盜的微信帳號。

另外，一名學生在網上看到有出租微信帳號的兼職，對方表示只需登陸微信的電腦版本並發布廣告，不會打擾到日常使用。後來，該學生把帳號租出後，發現對方利用其帳號進行詐騙，其後帳號更因遭到多人投訴而被停用。

本年至今，騰訊方面收到因租借微信帳號產生的帳號封號申訴量已超1萬例。深圳當局指，隨著對QQ及微信帳號的安全管控持續加強，打擊力度持續加大，導致從事販賣帳號的「惡意號商」遭受重創。這些「惡意號商」從而打起了租借帳號的主意，他們的目標人群通常都是學生、自由職業者等，通過在網絡上發布「兼職」廣告，以每日幾十元至幾百元不等的價格吸引受害人主動將自己的帳號拱手相讓。

不法分子借助號主身份向好友實施詐騙。（「深圳大件事」）

隨後，「惡意號商」便利用租來的帳號實施欺詐、散播黃賭毒等不良信息，致使受害人身份信息被洩露和利用，個人或親朋好友遭騙財，帳號最終封停，甚至還因此承擔法律責任。

6月28日，深圳市消費者協會發布重要提醒，指租借QQ、微信帳號存在三大嚴重安全隱患。第一是個人信息的敏感內容可能會被收集或在黑市上出售；第二是資金安全有隱患，好友對帳號租借不知情，不法分子借助號主身份向好友實施借款借貸、惡意騷擾或欺詐；第三是帳號安全有隱患，帳號隨時存在被盜風險，如被用來招嫖或散播不良信息等惡意行為，將導致帳號違規被封停。

（《南方都市報》旗下微信公眾號「深圳大件事」）