值900萬勞斯萊斯只需310萬就買到？　廣西漢遭詐騙只收到假車匙

廣西一名商人墮入了熟人精心設計的詐騙陷阱，以為只需310萬（人民幣，下同）就可以買到價值900萬元的勞斯萊斯豪華房車，結果這名商人卻只買到一條假的車匙。

廣西一名商人墮入詐騙陷阱（點圖放大）：

內媒報道指，廣西南寧的商人韋姓男子和在南寧開設金融投資公司的梁姓男子和合姓男子，平時有業務往來，韋男借了150萬元給兩人，然而兩人經多次催促後，才償還40萬元。

梁男和合男兩人因為經營不善，欠債累累，於是設圈套騙取韋男錢財。兩人謊稱自己公司代理了一家位於天津港保稅區車行的業務，可以將一輛全新進口的勞斯萊斯古思特加長版房車以310萬元的低價出售。這輛車如果按照國內的正常手續售賣，價格將達到900萬元。兩人原本欠韋男110萬元，韋男應允額外付200萬元買這輛車。

兩人還向韋男陸續提供偽造的《中華人民共和國海關貨物進口證明書》、《車輛一致性證書》、《中華人民共和國出入境檢驗檢疫進口機動車隨車車檢單》等資料，其至還花費3800元從廣州訂購了一把假的勞斯萊斯車匙給韋男，成功騙取韋男的信任。

警方於今年5月拘捕兩人，目前案件正在進一步審理當中。（《春城晚報》）

後來兩人始終無法向韋男交車，於是將一輛不同型號的勞斯萊斯新車借給韋男暫時使用，並承諾如果韋男預訂的車輛如不能交付，將用這輛車抵付。然而韋男卻發現這輛車的車尾箱裡居然有一副已經安裝過的車牌，翻查之下發現這輛車已經登記在別人的名下，屬於別人的財產，才明白自己受詐騙，其後報警救助。

警方於今年5月拘捕兩人，目前案件正在進一步調查當中。

（《春城晚報》）