【有片】網傳國家儲備粟米遭水浸散發酸臭仍出售　中儲糧派員調查

黑龍江一名糧商近日發布影片爆料，稱肇東市某國有糧倉內儲存的根本不是糧食，而是一堆無法食用的廢糧，引發網民熱議。 中國儲備糧管理集團在微博回應事件，稱已注意到影片反映的問題，於周日（12日）派出調查組趕赴當地開展調查。

爆料的女子在網傳影片中稱，自己至該糧倉以每噸近2000元人民幣買到的儲備粟米，有嚴重品質問題。她直指這些粟米是散發酸臭味的「水泡糧」、「酒精糧」，甚至是摻有沙土的廢糧，根本無法食用，但官員告訴她，這就是「一次性儲備糧」，糧倉中都是這樣的糧食，「你能怎麼辦？」。

影片在微博引發廣泛討論，有網民表示，今年因地震、洪水和疫情，作物收成本身就不好，加上貿易戰進口受限，若儲備糧再有問題，擔憂會否出現糧荒？

還有一眾網民稱，近期全國多地糧倉先後遭遇火警，認為事出蹊蹺，「調查前希望不要突然無緣無故地起火」、「黑龍江的糧倉要著火了？」、「消防警告」、「住糧倉附近的也別去救火，沒東西可救的」。

網民熱議：

－不敢查了，再查全國的糧倉都要起火了！ －完了，倉庫又要發生原因不明的火災了 －等着倉庫着火吧。。。沒點創新。不好看 －這次是糧倉着火還是帳本着火？

中國儲備糧管理集團周日（12日）發聲明表示，針對網上反映的黑龍江分公司肇東青岡榮昌收儲點拍賣銷售一次性儲備粟米品質問題，中儲糧黑龍江分公司已派調查組趕赴當地開展調查。如問題屬實，將依規依紀依法對相關責任人進行嚴肅處理，並向社會公布相關情況，歡迎社會各界繼續監督工作。

（綜合報道）