貴州獨山縣巨資建豪華景區　內媒拍紀錄片直擊「如何燒掉400億」

貴州省獨山縣作為國家級貧困縣，早前被揭發耗巨資建造頗具規模的「山寨紫禁城」等豪華建築，不少網民質疑當中或涉及利益輸送。 內媒「觀視頻工作室」近日走訪當地，拍攝並製作影片《親眼看看獨山縣怎麼燒掉400億！週年特輯（上）》，見證當地巨資打造的豪華景區。

7月12日晚，觀視頻工作室發布名為《親眼看看獨山縣怎麼燒掉400億！週年特輯（上）》的影片。

該影片全長22分鐘41秒，視頻畫面中主持人實地走訪位於貴州省黔南州獨山縣的標誌性景點，包括號稱擁有頂級硬件設施的獨山縣古風博物院、預估造價3000萬（人民幣，下同）的獨山鐘樓，及造價花費2億的天下第一水司樓等。影片中主持人質疑，獨山縣位於貴州黔南州，只有一個街道和8個鄉鎮，借了400億債打造的景觀，部分卻已成為爛尾景區。

「山寨紫禁城」位於貴州省黔南布衣族自治州獨山縣北部。（網上圖片）

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貴州省獨山縣作為國家級貧困縣，曾因舉巨額債務建設與當地發展水平嚴重不符的形象工程，而備受爭議。比如，俗稱「山寨紫禁城」的毋斂古國核心區建設項目，內部包括三座赤牆黃瓦的大殿，以及數十棟青磚黛瓦、古樸俊秀的仿古建築等，投資高達22.27億元。該縣打造的「天下第一水司樓」，佔地面積5900平方米，總建築面積6萬平方米，樓高99.9米，共24層，宣稱是世界上最大最壯觀的水族建築。

主導「山寨紫禁城」等項目的獨山縣原縣委書記潘志立。（網上圖片）

2019年8月1日，貴州省紀委監委網站通報一則「黔南州獨山縣委原書記潘志立被開除黨籍和公職」的消息。潘志立被指妄顧獨山縣每年財政收入不足10億，盲目舉債近2億元打造「天下第一水司樓」「世界最高琉璃陶建築」等形象工程、政績工程。潘志立被免職時，獨山縣債務高達400多億元，絕大多數融資成本超過10%。

針對該紀錄片，貴州省黔南州獨山縣委宣傳部一位工作人員表示，已經注意到相關輿情，獨山縣委宣傳部正在核實，相關資料正在收集當中。

對於片中主持人稱「獨山縣負債400億，造價2億的天下第一水司樓等景觀已成為爛尾樓」的說法，工作人員稱，「這個情況是不實的」。