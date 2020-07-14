美售台愛國者3型導彈　中國外交部宣布制裁美軍火商洛歇馬丁

美國國務院日前宣布，批准售台「愛國者3型導彈」重新認證的設備與技術等。 對此，中國外交部表示堅決反對，並宣布向此次軍售主要承包商洛歇馬丁（Lockheed Martin，內地譯「洛克希德·馬丁」）實施制裁。

台軍方的愛國者3型導彈。（網絡圖片）

中國外交部發言人趙立堅在14日的例行記者會上表示，中方堅決反對美售台武器，敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器，以免對中美關係和台海和平穩定造成進一步損害。他稱，中方決定採取必要措施，對此次軍售主要承包商「洛克希德·馬丁」公司實施制裁。

資料顯示，洛歇馬丁是全世界最大的國防工業承包商之一，產品包括雷達、軍用運輸機、戰鬥機等，也是隱形戰機F-22和F-35的生產商。

此外，國台辦發言人朱鳳蓮亦表示，堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，反對台美進行任何形式的軍事聯繫。她又稱，民進黨當局「以武謀獨」不會得逞，只會破壞台海和平穩定，給台灣人民帶來更大災難。

中國外交部發言人趙立堅在14日的例行記者會上表示，中方堅決反對美售台武器。（資料圖片）

早前報道，美國國務院7月9日宣布，正式批准金額達6.2億美元的對台軍售愛國者三型（PAC-3）導彈延壽案，內容包括更換逾期的零組件與認證測試、測試與維修愛國者三型導彈（含「庫存可靠性測試（SRT）」）、愛國者三型導彈項目與「地面支持設備（GSE）」零組件維修與返還，以及美國政府與承包商技術與後勤支持等。

台海安全研析中心主任梅復興稱，可將這次軍售理解為到期零件的換新，類似汽車定期維修保養。