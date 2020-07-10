美再宣布6.2億美元對台軍售　維持台軍愛國者導彈戰力

美國政府於美東時間7月9日，通知國會一筆對台軍售案，項目為「愛國者3型導彈重鑑測」（REPAIR AND RECERTIFICATION OF PATRIOT ADVANCED CAPABILITY-3 MISSILES），總值約美金6億2000萬元。美國國防部已經進行「通知國會」程序，並且在美國國防安全合作局（DSCA）網站上刊登，將在1個月後生效。

台灣國防部於7月10日清晨表示，「《台灣關係法》與『六項保證』，持續提供台灣防衛性武器，是維持區域穩定的基礎。軍售有助於強化台灣自我防禦能力，台灣國防部對美方軍售決定，表示感謝。」

台軍愛國者3型導彈。（網絡圖片）

根據了解，這次軍售案的內容，主要是針對台軍現有的愛國者3型（PAC-3）防空導彈以及導彈防禦系統，進行檢修以及重新認證，以確保其30年壽限期間的持續與可靠堪用度。公吿將檢修以及認證的導彈批次範圍，包括所有歷年來美國出售台灣的所有愛國者3型導彈，總共444枚，以及相關的雷達、射控系統等項目。

美國自從2007年開始，先後分3批次宣布對台灣出售愛國者3型導彈系統。其中2007年宣布出售3套愛國者2+型系統的性能提升方案（包含愛國者3型導彈），2008年出售4套愛國者3型導彈系統以及330枚愛國者3型導彈，而後在2010年又出售3套愛國者3型系統，以及114枚導彈。從2011年前後開始運交台灣，其中最早服役的一批愛國者3型導彈系統，服役已經接近10年，故此次公吿的整修工程將對此進行維護，據知應該在2022年開始執行。

此次愛國者3型導彈系統的維修與驗證售案，和今年5月20日特朗普政府宣布出售給台灣一批Mk48重型魚雷的意義一樣，彰顯出美國對台軍售的新型正常化，也就是特朗普政府已經一改以往累積台灣方面需求一段時間之後，一次一批宣布多筆軍售案的常規，改為只要台灣方面提出需求，美方就會針對個案立刻審查、通知國會等正式程序，此軍售模式與一般國家與美國軍火交易程序一樣，台灣不再是特殊的軍售對象。

目前台軍總共有約10套愛國者3型飛彈系統，共擁有444枚導彈。（陳宗逸／多維新聞）

愛國者3型導彈系統，是目前台灣頂尖王牌的防空系統，台灣目前一共部屬10套系統，與台灣自制的天弓3型防空導彈系統，同時成為台灣防空主力。

愛國者3型導彈具有攔截彈道導彈的實戰經驗，且攔截率相當高，初期台美雙方擔憂泄密問題，所有導彈系統的試射以及訓練，都在美國本土訓練場實施，近期由於解放軍機艦繞台次數頻繁，台軍近期已經將此型導彈的試射作業轉回台灣。

今年5月、6月期間，台軍在台灣東南方的九鵬基地，測試一系列的防空導彈實彈射擊，據信就包括了愛國者3型導彈，鑑測其攔截彈道導彈靶彈的能力。其過程應該是由台灣綠島方面射擊由天弓2型導彈改良而成的靶彈，模擬來犯的高速彈道導彈軌迹，而由九鵬基地發射愛國者3型導彈，將其擊落。

愛國者3型導彈，擁有先進的彈頭陣列雷達，以及相當精準的硬殺模式，是目前全球最先進的戰區反導彈系統。（陳宗逸／多維新聞 ）

近年來，由於台灣東部菲律賓海以及太平洋海域的軍事擾動現象頻繁，台軍已經象徵性將愛國者3型導彈，以及剛剛服役的天弓3型導彈，密集佈防在台灣東部沿海基地，嚴防解放軍機艦，而愛國者3型導彈是專門應付彈道導彈、巡航導彈的頂級尖端武器，其彈體配備有主動陣列雷達（AESA）可以迅速鎖定高速小型目標，而透過「硬殺」（Hard Kill）模式將導彈彈體擊毀，是目前北約標準的戰區反導彈系統。