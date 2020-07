美國發表南海聲明　中方批蓄意挑動爭端破壞地區和平穩定

針對美國國務院發表南海聲明的相關事件,中國外交部7月14日予以回應。

中國外交部發言人趙立堅表示,「美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實,違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾,違反和歪曲國際法,蓄意挑動領土海洋爭端,破壞地區和平穩定,是不負責任的做法。」

趙立堅指出,「美方在聲明中稱,中國於2009年才正式宣布南海斷續線,這完全不符合事實。中國在南海的主權和權益是在長期歷史過程中形成的。中國對南海有關島礁和相關海域行使有效管轄已達上千年。早在1948年,中國政府就正式公布了南海斷續線,在很長時間裏沒有受到任何國家質疑,中國在南海的領土主權和海洋權益有充分的歷史和法理依據,符合有關國際法和國際實踐。」

中國的主張是「9條斷續線」劃分南海。(網上圖片)

趙立堅同時強調,「中方從來不謀求在南海建立『海洋帝國』,始終平等對待南海周邊國家。在維護南海主權和權益方面始終保持着最大克制。與此相反,美國拒絕加入《聯合國海洋法公約》,在國際上頻頻『毀約退群』,對國際法合則用不合則棄,頻繁派遣大規模先進軍艦軍機在南海大搞軍事化,推行強權邏輯和霸權做法,美國才是本地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者。國際社會看得十分清楚。」

趙立堅稱,當前在中國和東盟國家共同努力下,南海局勢總體穩定,而「美國作為域外國家,出於一己私利,唯恐南海不亂,千方百計在南海挑動是非、興風作浪,離間地區國家同中國的關係,干擾破壞中國與東盟國家維護南海和平穩定的努力。美方聲明還刻意歪曲出席2010年東盟地區論壇外長會中國代表發言。事實是,中國代表在會上表示,中方始終主張國家不分大小一律平等。有關爭議的解決,應根據是非曲直由直接當事方通過談判磋商和平解決。美方挑撥離間的圖謀絕不會得逞。」

趙立堅敦促美方「停止在南海問題上製造事端,不要在錯誤道路上越走越遠。中方將繼續堅定依法維護自己的主權和安全,堅定維護與地區國家的友好合作關係,堅定維護南海的和平穩定。」

當地時間7月13日,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就南中國海問題發表了一則措施較為強硬的聲明,這則題為《美國就南中國海海洋權利主張的立場》(U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea)的聲明發佈於美國國務院官網上,旨在闡述美方對該地區的政策。

蓬佩奧在聲明中稱,北京宣稱擁有南中國海大部分地區的海上資源「完全是非法的」,其通過欺凌手段控制這些資源的主張同樣「完全是非法的」,而一貫尋求維護該地區和平與穩定的美國反對任何使用脅迫或武力解決爭端的企圖。

他還表示,北京通過恐嚇手段以及單邊統治等手段破壞了東南亞國家在南中國海的主權,並且霸佔這些國家的海上資源,這些舉措導致美方與它們的共同利益受到了「前所未有的」威脅,對此美方決定拒絕承認中方在其相關控制島嶼12海里以外提出的任何海洋權利主張,其中包括中方在萬安灘 (Vanguard Bank)、北康暗沙(Luconia Shoals)等島嶼提出的主張。

此外聲明還指出,美方將不會承認中國對曾母暗沙(James Shoal)的任何領土或海洋權利主張、將中方在相關水域所進行的捕魚以及自然資源開採活動視為「非法活動」以及認為中方提出的「九段線」違反《聯合國海洋法公約》等。

過去一段時間以來,中美都有在南海進行軍事演練。中國7月1日至5日期間在西沙群島海域進行軍事演習,而美國航母「列根」號(USS Ronald Reagan)和「尼米茲」號航母(USS Ronald Reagan)7月4日起也在南海舉行大規模軍演。

7月6日美國航母列根號及尼米茲號戰鬥群在南海航行。(AP)

中國國防部新聞發言人任國強7月9日曾表示,目前南海局勢在中國和東盟國家的共同努力下總體穩定向好。在此形勢下,美國卻不斷派大批先進艦機來南海挑釁示強,多次開展「航行霸權」行動,這些行為威脅本地區安全穩定並且是南海地區軍事化的最大推手,與本地區國家愛好和平的努力與願望背道而馳。中方希望美方停止在該地區進行軍事挑釁行動,停止對中方進行無端抹黑指責,停止對地區國家進行挑撥離間,停止製造緊張局勢。

針對南海局勢,中國解放軍報刊就連續發文表態稱,美國一邊無理指責中國在家門口進行的正常軍事演練,一邊卻不遠萬里跑到南海進行大規模軍事演習。美國的「雙標」言論掩蓋不了其推動南海「軍事化」、破壞南海和平穩定的真實面目。

另外,解放軍報刊還指出,面對波譎雲詭的國際形勢和複雜多變的國家安全環境,廣大官兵必須進一步增強憂患意識、危機意識、打仗意識,練就克敵制勝的過硬本領,做好隨時打硬仗、打勝仗的準備。