教育部：嚴查高校畢業生就業數據造假　不得強迫簽約、實習當就業

針對有些內地高校存在畢業生就業虛假簽約等行為，教育部14日晚間表示，堅決反對任何形式的就業數據弄虛作假，將對相關違規行為嚴肅處理，發現一宗，查處一宗，切實保障畢業生就業合法權益。

教育部自6月17日啟動開展2020屆高校畢業生就業統計核查工作，要求各地各高校嚴格落實「四不准」規定，即：不准以任何方式強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合同，不准將畢業証書、學位証書、優秀畢業生証書發放與畢業生簽約挂鉤，不准以戶檔托管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議，不准將畢業生頂崗實習、見習証明材料作為就業証明材料。

受疫情影響，今年高校畢業生就業形勢嚴峻。（中新社）

據官方《新華社》旗下刊物《半月談》報道，受疫情影響，今年高校畢業生就業形勢嚴峻，部分高校、部分專業為追求較好的就業率，變相要求畢業生提供就業證明等表格材料，以完成就業率的統計。

報道指，東北某高校要求畢業生提交就業證明才可獲得「報到證」、畢業證等文件。亦有學校讓畢業生申報「自由職業」、「自主創業」，為就業數據注水，因這種形式對畢業生影響幾乎為零，有些地方只需提交一份個人創業聲明即算自主創業，高校也偏向於「操作」學生以此種方式「就業」。

報道引述一些畢業生指，學校向他們表示，如果不配合校方做法，就業數據會很難看，到時專業聲譽受損，「我們求職受影響，將來師弟師妹也會恨我們。」報道亦提到，作為評價辦學質量的重要指標，在一些高校，畢業生就業率關乎專業設置、專業規模與校內各學院的資源分配。如果就業數據不好看，專業面臨停招、縮招風險，相關專業的教師薪資、教研課題項目經費都受影響。

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早前報道，在6月下旬，教育部辦公廳印發「關於嚴格核查2020屆高校畢業生就業數據的通知」，決定嚴格核查各地上報的就業數據。各高校要對本校就業數據展開全面自查，嚴格審核每個畢業生的就業材料，相關紙質或電子材料要在校級就業部門存檔備查，存檔3年及以上。