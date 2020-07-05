內地將嚴查大學畢業生就業數據　各校須存檔備查3年以上

6月29日，教育部辦公廳印發「關於嚴格核查2020屆高校畢業生就業數據的通知」，決定嚴格核查各地上報的就業數據，指就業數據「保真」是就業統計工作的底線，是不可觸摸的「高壓線」，各校須存檔備查3年以上。

通知表示，為確保2020屆高校畢業生就業數據真實、準確，教育部決定嚴格核查各地各高校上報的就業數據。

通知要求，為適應新形勢，教育部組織專家研究論證，在廣泛徵求各地意見基礎上，進一步明晰了高校畢業生就業統計相關指標含義，各學院要在2020屆畢業生及今後就業統計工作中嚴格執行。

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在全面核查核實就業數據方面，通知要求，各省級就業工作部門會同教育督導部門，於7月4日前核查本地高校2020屆畢業生就業數據。

通知要求，各高校要對本校就業數據展開全面自查，嚴格審核每個畢業生的就業材料，相關紙質或電子材料要在校級就業部門存檔備查，存檔3年及以上。各高校要在核查基礎上，於7月4日下午5時前在全國高校畢業生就業管理系統中糾正錯誤數據，並由分管校領導簽字確認。此後發現並核實的問題，將視為數據造假，視情況予以通報並從嚴懲處。

（澎湃新聞）