內地就業報告：本科畢業生平均月薪5440元　教師「幸福感」最強

中國皮書網周四（9日）發布《就業藍皮書：2020年中國本科生就業報告》及《就業藍皮書：2020年中國高職生就業報告》。報告指出，2019屆本科畢業生平均月收入為5440元（人民幣．下同），高職畢業生平均月收入為4295元。

報告提到，大學畢業生升學比例持續上升。本科生國內讀研比例從2015屆的13.5%上升至2019屆的15.2%，高職畢業生讀本科的比例從2015屆的4.7%上升到2019屆的7.6%。

而學歷提升帶來的教育回報隨時間延長而顯現。以讀研人群為例，2014屆本科生畢業五年內獲得研究生學歷人群月收入為10408元，明顯高於未讀研人群的9683元。獲得研究生學歷人群的就業滿意度為79%，高於滿意度為73%的未讀研人群。

6月1日，武漢舉行首場高校畢業生線下招聘會，求職者在招聘會上查看資料。（新華社）

報告指出，2019屆本科畢業生平均月收入為5440元，剔除通貨膨脹因素的影響外，與2015屆相比，五年來本科生起薪漲幅為23.6%；高職畢業生平均月收入為4295元，剔除通貨膨脹因素的影響外，與2015屆相比，五年來高職生起薪漲幅為15.7%。

其中，計算機類、電子信息類、自動化類等本科專業畢業生薪資較高，2019屆平均月收入分別為6858元、6145元、5899元；鐵道運輸類、計算機類、水上運輸類等高職專業畢業生薪資較高，2019屆平均月收入分別為5109元、4883元、4763元。

根據報告，從畢業生中期發展來看，教師就業「幸福感」最強。近三屆大學畢業生半年後就業滿意度穩中有升（2019屆本科：68%；2019屆高職：66%），而同屆畢業生隨著工作時間增長，其就業滿意度也隨之提升。2014屆本科生畢業五年後的就業滿意度為74%，較半年後（62%）提升了12個百分點；2016屆高職生畢業三年後的就業滿意度為67%，較半年後（63%）提升了4個百分點。

根據報告，從內地畢業生中期發展來看，教師就業「幸福感」最強。圖為烏魯木齊市第一中學，英語教師在為高三學生上英語課。（新華社）

具體來看，本科生畢業初期在政府及公共管理就業滿意度最高，畢業五年後在教育行業就業滿意度最高；高職生畢業初期在運輸行業就業滿意度最高，畢業三年後在教育行業就業滿意度最高。在製造相關行業及採礦業就業的畢業生對工作的滿意度一直相對較低。

報告認為，大學畢業生從事專業相關工作的比例趨穩。2019屆本科生工作與專業相關度為71%，高職為63%。從本科學科門類來看，醫學專業畢業生畢業半年後從事工作與專業相關的比例（2019屆：92%）連續三屆最高，同時2014屆畢業生五年後該比例也最高；教育學專業畢業生從事工作與專業相關的比例為86%。

從高職專業大類來看，醫藥衛生大類專業畢業生從事工作與專業相關的比例（2019屆：89%）連續三屆最高，同時2016屆畢業生三年後該比例也最高；土木建築大類、教育與體育大類近三屆持續上升，2019屆（均為73%）相較於2017屆（68%、67%）分別提升了5個百分點、6個百分點。從大學畢業生從事職業來看，醫護相關職業的專業門檻要求最高，行政後勤、銷售相關職業要求偏低。

（中新經緯）