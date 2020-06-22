新冠肺炎｜內地大學畢業禮創意百出　雲畢業照被指「可愛又詭異」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情陰霾籠罩下，內地迎來大學畢業季，不少學校採用網路和實體結合的方式舉行畢業典禮，更有學校發揮創意，將機械人、遊戲等元素運用在畢業典禮中，以求防疫同時為畢業生留下美好回憶。 此外，有大學因考量疫情未拍攝集體畢業照，改以製作「雲畢業照」取代，即是將學生們的大頭照合成為一張相片，或是直接採用卡通形象，但因光線、色彩和改圖技術等問題，許多照片都顯得十分詭異，甚至有網民認為「像是恐怖片的場景」，但也有人認為很可愛、有紀念意義。

▼ 圖輯｜網絡和實體結合 內地大學畢業禮創意百出（按圖放大）

近來，內地許多大學陸續安排畢業生分批返校辦理畢業。期間，一些大學為部分在校畢業生舉辦實體畢業典禮，並以網絡直播形式讓無法親臨現場的畢業生能參與其中。

6月20日早上，武漢大學畢業典禮上的660名畢業生代表佩戴口罩、穿着雨衣，前後保持1米距離坐在操場上，其他學生則以網絡連線參與。據內媒報道，此次未能到現場的畢業生，可在未來3年內申請到校參加1次畢業典禮。而在疫情反彈的北京，清華大學畢業典禮全面改採網上舉行，不安排學位授予環節，但畢業生可選擇在今後任何1年返校參加1次學位授予儀式。

此外，更有大學發揮創意，將機械人、遊戲等元素運用在畢業典禮中。南京郵電大學一段「雲畢業典禮」影片在微博上引發關注，片中2名身穿畢業禮服的機械人緩緩走向老師，而老師則為機器人「撥穗」並頒發學位證書，坐在家中的畢業生則透過機械人「臉部」的平板點向老師問好。

廣州大學華軟軟件學院遊戲系學生則開發了一個虛擬校園的「雲畢業典禮」，與實體畢業典禮同步進行，不能到場的畢業生可以在遊戲中參加儀式，還可以漫步虛擬校園，與母校特色建築合影留念。

▼ 圖輯｜內地高校推出「雲畢業照」 網民：畫風詭異似恐怖片（按圖放大）

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值得一提是，此前不少內地高校在拍攝畢業照時，亦想方設法完成畢業生的心願，製作「雲畢業照」，即是將學生們的大頭照合成為一張相片，或是直接以卡通形象代替，但因光線、色彩和改圖技術等問題，一些照片顯得十分詭異，甚至有網民認為「像是恐怖片的場景」，但也有人認為很可愛。

有網民稱，畢業照只是一種形式，一種紀念青春的方式，在疫情下即使是一張不太好看的畢業照，亦好過沒有，更別具特殊意義。

雲畢業照引發網民熱議：

－雖然是有創意又無奈的舉動，但是可以說一句實話嗎？真的很令人心酸，很難受，也很難看。 －今天雖有遺憾，但也是特殊的一次畢業季了。 －以後有機會可以組織補拍一下，畢竟是挺重要的時刻。 －長得都一樣高了。 －好恐怖。

（綜合報道）