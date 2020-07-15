深圳樓市新政打擊「炒樓」　落戶滿3年且社保滿36個月才能買樓

深圳市今日（15日）發布樓市新政，要求深圳戶籍落戶滿3年且社保滿36個月才能買樓。據悉，深圳此前對深戶居民沒有落戶時間和繳納個稅或社保的要求，居民落戶即可購房。業內認為此舉是為了精准打擊上半年深圳落戶炒樓的現象。

深圳市發布樓市新政，要求深圳戶籍落戶滿3年且社保滿36個月才能購房。（資料圖片/中新社）

據悉，深圳市住房和建設局、深圳市規劃和自然資源局等部門機構當日聯合發布的通知，涉及調整商品住房限購年限、完善差別化住房信貸措施、發揮稅收調控作用、細化普通住房標準、加強熱點樓盤銷售管理、推行房屋抵押合同網簽管理、加大二手住房交易信息公開力度、嚴厲打擊房地産市場違法違規行為等8個方面。

其中「調整商品住房限購年限」方面，上述《通知》指出，深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）須在深圳市落戶滿3年，且能提供購房之日前在深圳市連續繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險證明，方可購買商品住房。

【話你知：社保是甚麼？】 內地的社會保險體系由「五險」構成，即基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、失業 保險、生育保險。除了上述五險之外，各地方社保徵管部門也有可能徵收某些附加醫療保險費用。內地的僱主有義務每個月從需要支付的工資中扣除僱員個人應承擔的部分社會保險費用，連同僱主應承擔的部分社保費用一併上繳地方政府主管部門。

通知還指出，非深戶居民家庭、成年單身人士（含離異）繼續按照提供購房之日前在深圳市連續繳納5年及以上個人所得稅或社會保險證明方可購買商品住房的規定執行。夫妻離異的，任何一方自夫妻離異之日起3年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。

此外，購房人家庭名下在深圳市無房但有商業性住房貸款記錄或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款首付款比例不低於50%，購買非普通住房的貸款首付款比例不低於60%；二手房轉讓增值稅徵免年限由2年調整為5年；「豪宅稅」免徵條件增添實際成交總價低於750萬元（人民幣．下同）的限價要求。

業內認為此深圳樓市新政旨在打擊上半年深圳落戶炒樓的現象。（資料圖片/新華社）

據內媒報道，上半年深圳二手的房地產市場在新冠肺炎疫情後飛速恢復，增速指標領先其他城市，相關數據顯示，2020上半年深圳二手住宅成交43586套，累計同比達39.9%，增速大於北京（-5.8%）、上海（-8.4%）。

此外，疫後價格上漲明顯，截止到2020年6月，深圳二手住宅市場價格為69599元/平方米，上半年累計同比上漲8.0%。此外，從深圳業主調價漲價房源佔比看，深圳市場預期普遍看好，今年漲價房源佔比持續上升，2020年6月，深圳業主漲價房源佔比為54.6%，該水平領先其他城市，按月上升2.2%，按年上升29.9%。

中原地產首席分析師張大偉表示，深圳是內地最近一輪樓市上漲的領頭羊，出現調控政策升級已經有預期，而且深圳的樓市炒作氛圍濃鬱，出台政將明顯打擊投資需求。

分析指，按照過去深圳市場的慣例，預計部分投資客很可能開始離場，市場在7至8月開始成交量快速萎縮。房價也將開始調整。張大偉稱，「如果嚴格執行，對於深圳樓市的打擊將非常大。預計深圳未來半年投資比例將暴跌，房價將開始一輪明顯的下調，跌幅在5%以上。」

（南都/中國經濟網）