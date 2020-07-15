【解放軍人事】京畿重地換將　付文化少將出任北京衛戍區司令

負責中國首都安全的京畿重地北京衛戍區人事出現變動。據悉，曾任解放軍陸軍第81集團軍參謀長的付文化少將，已任北京衛戍區司令員。

北京作為中國政治中心，防衛、安全尤為重要。北京衛戍區是解放軍省級軍區，陸軍正軍級單位。

2016年8月，北京衛戍區從北京軍區轉隸陸軍總部，接受中共中央軍事委員會直接指揮。主要負責於和平時期拱衛首都安全，於戰爭時掩護中央機關轉移或者撤離、防禦外敵、反恐及鎮暴等。北京衛戍區同時承擔北京市國防動員職責。

據北京市政府徵兵辦公室微信公號消息，7月14日下午，北京市召開2020年徵兵工作電視電話會議。會議由衛戍區司令員付文化主持，副司令員韓志宏總結2019年徵兵工作，副市長楊晉柏宣讀表彰通報，衛戍區政委張凡迪就做好常態化疫情防控下的徵兵工作提出明確要求。

有公眾號信息可看出，付文化已經出任衛戍區司令員。

此前擔任北京衛戍區司令員的是王春寧（中將）。今年5月，中共中央批准：王春寧不再擔任北京市委常委、委員職務。

現任北京衛戍區政委是張凡迪，擁有少將軍銜。今年1月官方報道顯示，他履新北京衛戍區政委，今年5月，任北京市委常委。

目前，有關新任司令員付文化的年齡和背景不詳。據悉，他曾長期在原瀋陽軍區第16集團軍服役，歷任團長、師參謀長、副師長、原瀋陽軍區某機步旅旅長，曾到陸軍指揮學院和國防大學深造，並且到德國留學，2011年任某師師長。

2013年底，解放軍部隊編制體制調整改革，付文化任師長的原瀋陽軍區某摩步師撤編改旅。

內地媒體曾報道稱，他堅決服從組織決定，留下來高職低配當旅長。不僅個人在軍區考核中奪得想定作業第一名，被評為全軍優秀指揮軍官；全旅也培養出570多名各類專業骨幹，為新裝備列裝儲備了大量人才。

2016年8月消息顯示，付文化升任原第54集團軍參謀長，軍改後，任陸軍第81集團軍參謀長。2017年7月晉升少將軍銜。